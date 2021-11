Morte de Marília Mendonça: filha de piloto de avião faz homenagem nas redes sociais: ‘Te amo para todo sempre. Descansa, pai’

O piloto e copiloto do avião que caiu com a cantora Marília Mendonça eram moradores do Distrito Federal. Nesta sexta-feira (5), a filha mais velha do piloto Geraldo Medeiros Júnior, de 56 anos, usou uma rede social para homenagear o pai.

“Te amo para todo sempre. Descansa em paz, pai”, disse Vitória Medeiros, de 19 anos.

A filha do piloto também postou uma foto antiga em que aparece dentro de um avião, ao lado do pai. “Obrigada por ter vindo me visitar”, disse a menina, que dormiu na casa de Geraldo, na Asa Sul, na noite anterior ao acidente.