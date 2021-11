Mulheres Progressistas encerram Caravana pelo Juruá com ato em Rodrigues Alves

Durante uma semana, o movimento Mulheres Progressistas percorreu a BR-364 passando pelas regiões do Purus, Envira e Juruá. Foram realizados atos de posse e filiações nas cidades de Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Em cada cidade visitada, as Mulheres Progressistas fizeram visitas, caminharam pelo comércio e, ao final do dia, realizaram grande festa para receber novas filiadas e dar posse às novas Executivas Municipais do Movimento.

Na quarta-feira, 24, em Rodrigues Alves, não foi diferente. A coordenadora estadual do Movimento Mulheres Progressistas, Francinete Barros, deu posse a Marli Souza, como presidente municipal do PP Mulher. “Nunca é tarde para realizar sonhos”, disse a nova presidente.

O presidente municipal do PP, Demétrio Livas, participou do evento, parabenizou a nova diretoria e destacou a importância do trabalho realizado pelas mulheres. “Esta ação de vocês fortalece o partido, que está de portas abertas, visando o fortalecimento da sigla”.