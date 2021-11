Novela Verdades Secretas 2 chama a atenção pelo figurino ousado

Vem comigo!

Giphy/Globoplay/Reprodução

Verdades Secretas 2 é uma novela original Globoplay, desenvolvida pelos Estúdios Globo, criada e escrita por Walcyr Carrasco, com Nelson Nadotti, Márcio Haiduck e Vinicius Vianna. A trama gira em torno do embate entre as protagonistas Angel (Camila Queiroz), que acaba de ficar viúva, e Giovanna (Agatha Moreira), decidida a cobrar pelo assassinato de seu pai, Alex (Rodrigo Lombardi). A nova temporada traz cenas ainda mais intensas e dose extra de ousadia às telas — extravagâncias traduzidas tanto na maquiagem quanto nas roupas.

“De modo geral, a novela possui uma estética mais dark, sexual e atemporal. Nós usamos a expressão ‘neon noir’ para definir esse caminho que tomamos”, explicou a figurinista da novela, Mariana Sued, em comunicado à imprensa. A monocromia está presente em boa parte das composições do figurino que criam a identidade de cada um. Na paleta de cores escolhida pela direção de arte, cinza e preto predominam, mas também aparecem tons de marrom, vermelho e metálico.

Um dos momentos de destaque para as lingeries são os desfiles que acontecem nos episódios. Nos eventos, a liberdade criativa alcança voos ainda mais altos. Estilistas brasileiros foram convidados a colaborar no processo de produção das roupas e sapatos para as apresentações. Entre eles, estão Rober Dognani, Koia, Mayara Bozzatto, Jal Vieira, Leandro Benites e a marca Bold Strap. Na ficção, é a estilista Betty quem assina as coleções, mas os designers convidados, responsáveis pelas criações, não vão deixar de estar presentes nas telas.