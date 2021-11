Operador de loja, assessor técnico e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta sexta-feira

O ContilNet separou nesta sexta-feira (05), quatro oportunidades disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco ou em regime home office. As vagas são para tutor presencial de biomedicina, assessor técnico, operador de loja e BRA Gte Negócios.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Tutor presencial – Biomedicina: Fazer acompanhamento da turma, lançar frequência, aplicar atividades em sala de aula e provas, incentivar os alunos aos estudos, acompanhar o desenvolvimento do portfólio. É preciso ter Graduação em Biomedicina e Pós-Graduação concluída ou cursando.

– Assessor Técnico na “Vitro Diagnóstica”: Profissional que presta atendimento de assessoria técnica em hospitais, clínicas e laboratórios, realizando manutenção e orientação em equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares. Graduação ou Nível Técnico nas áreas afins de Informática, Engenharia Elétrica, Sistema de Informação. Prazo de inscrição até dia 19 de novembro, com previsão de início no dia 01 de dezembro. Trabalho em tempo integral em regime CLT, com faixa salarial de R$1,5 mil a R$2 mil.

– Operador de Loja: Atendimento ao cliente, organização de loja, reposição de mercadorias e operação de caixa. Escala 6×1 (desejável disponibilidade de horários pois são variadas regiões e unidades, escalas de acordo com a necessidade do gestor local). Salário Fixo, com Vale Transporte, Vale Refeição e Quebra de caixa. Possuir ensino médio completo, disponibilidade para escala 6×1 das 14h às 22h35.

– BRA Gte Negócios e Serviços II no “Santander”: Conquista de clientes. Gestão e rentabilização da carteira compartilhada, potencializando a oferta de produtos e serviços, gestão de riscos da sua carteira. Gestão do fluxo da loja e tempo de espera, considerando a atuação nos ambientes: Autoatendimento, Pronto Atendimento, mesa gerencial e guichê de caixa. Fomento de digitalização de clientes. Nas lojas e espaços Select, atuando em operações rotineiras, apoio operacional, auxílio no atendimento dos clientes.