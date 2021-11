Pesquisa reveladora comprova ligação entre depressão e ansiedade à traumas infantis

Ao final do estudo, foi revelado que os participantes que sofreram com maus-tratos na infância, tiveram um impacto expressivo aos quadros de depressão e dificuldades de estabelecerem relacionamentos saudáveis na fase adulta. Desta forma, o fator determinante que conecta o trauma da infância foi a presença de quadros graves de depressão, crises de ansiedade e relacionamentos problemáticos.

Para realizar a pesquisa, foram analisados mais de 2 mil voluntários, entre 18 a 65 anos de idade, e o tempo de estudo até o relatório final publicado foi de aproximadamente 10 anos. O método utilizado para as avaliações dos voluntários, consistiu numa análise de saúde mental e traumas infantis entre o primeiro ao sexto ano de pesquisa, e posteriormente foi analisado os relacionamentos desses indivíduos com terceiros.

O estudo foi publicado na revista científica Child Abuse & Neglect (Abuso e Negligência Infantil), e trouxe em detalhes a relação do trauma infantil, com os casos de depressão e ansiedade, que geram dificuldades para o desenvolvimento de sentimentos fundamentais para estabelecer um relacionamento amigável e amoroso.

Pesquisadores holandeses publicaram um estudo, capaz de relacionar traumas de infância com dificuldades nas relações da vida adulta. Ou seja, as crianças que vivenciaram algum evento traumático, posteriormente tornam-se adultos problemáticos principalmente nos relacionamentos.

