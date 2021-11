PIX: BC limita opções para definição de horário noturno; veja o que muda

O valor do limite noturno ainda poderá ser alterado a pedido do cliente, através dos canais de atendimento eletrônicos. Porém, a instituição financeira deve estabelecer prazo mínimo de 24 horas para a efetivação do aumento.

As instituições participantes do PIX têm até 29 de julho de 2022 para disponibilizarem aos clientes essa opção de customização por meio dos aplicativos.

O Banco Central limitou as opções para a definição do horário de período noturno para o uso do PIX. A nova regra consta de nova instrução normativa publicada nesta segunda-feira (22) no Diário Oficial da União.

