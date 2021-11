Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão em Plácido de Castro

Na tarde do dia 08 de novembro de 2021, a Polícia Civil, realizou operação e cumpriu mandados de busca e apreensão na cidade de Plácido de Castro. Os alvos são investigados pela prática, em tese, do crime previsto no art. 218-C – divulgação de cena e sexo, sem o consentimento da vítima, cuja pena é de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos.

Entenda o caso

De acordo com as investigações da Polícia Judiciária, um vídeo íntimo de uma mulher foi divulgado em diversos grupos de whatsapp, sem a sua autorização. Após tomar conhecimento desses fatos, a vítima compareceu à delegacia e se iniciaram as investigações.

Inicialmente, a Polícia trabalhava com a hipótese de que o propagador dos vídeos íntimos contendo cenas de sexo seria o próprio companheiro da vítima, pois apenas ele teria tido acesso ao referido conteúdo.

Num desenlace surpreendente, a linha investigatória inicialmente adota não se confirmou. Conforme apurado, a cunhada da vítima teve acesso ao celular do irmão e enviou o conteúdo íntimo para a mãe (sogra da vítima), que então passou a divulgá-lo na internet.

A autoridade policial que conduz as investigações, Danilo César, afirmou que já foram cumpridos 04 (quatro) mandados de busca e apreensão, diversos celulares foram apreendidos, diligências foram realizadas em Goiânia-GO e ao menos 04 (quatro) autores do crime já foram identificados. O delegado alerta, ainda, que as investigações prosseguem e aqueles que eventualmente propaguem os vídeos serão investigados e responderão pelo crime previsto no art. 218-C do CPB.