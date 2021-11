Prefeitura espera que mais de 80 mil pessoas visitem cemitérios de Rio Branco nesta terça-feira

A expectativa da Zeladoria de Rio Branco é que os quatro cemitérios da cidade recebam um público de aproximadamente 80 mil pessoas nesta terça-feira (2), Dia de Finados.

Os portões abriram às 7h e devem fechar às 17, de acordo com o secretário Joabe Lira. O representante da pasta afirmou em entrevista ao ContilNet que as visitas aos túmulos devem aumentar neste ano de 2021 por conta da quantidade de vítimas fatais da COVID-19.

“Muitas pessoas não tiveram a possibilidade de velar seus entes queridos por conta da pandemia e isso faz com que elas aproveitem esse dia para homenageá-los. Sendo assim, a expectativa é de que o número de pessoas nos cemitérios aumente em comparação ao ano passado, quando a presença de público estava reduzida. Mais de 80 mil pessoas devem procurar os cemitérios ”, argumentou.

Lira conta que a Prefeitura de Rio Branco tem ofertado todos os serviços necessários para uma boa acomodação do público, incluindo entrega de água mineral, máscaras descartáveis de prevenção da covid-19 e atendimentos assistenciais e de saúde.

“Estamos fazendo o possível para garantir uma visita segura e confortável por parte da população”, continuou.

Essa é a primeira vez desde o início da pandemia que o executivo promove missa solene no local, com presença de público, em parceira com a Diocese de Rio Branco.

Quem também foi ao Cemitério São João Batista, onde boa parte das autoridades se reuniram nas primeiras horas desta terça, foi a vice-prefeita Marfisa Galvão, que também é secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), e o senador Sérgio Petecão (PSD).