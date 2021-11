Processo Seletivo do Ieptec AC: inscrições até esta sexta

No estado do Acre, o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr divulgou uma retificação do Processo Seletivo Simplificado, que é destinado à contratação de bolsista para o cargo de mediador de aprendizagem horista, para atuação nos cursos de formação inicial e continuada.

O documento (retificação I) estabelece a prorrogação das inscrições, que agora podem ser realizadas no período de 19 de outubro de 2021 a 5 de novembro de 2021, em dias úteis, na sede do Ieptec/Dom Moacyr, no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30.

Oportunidades

De acordo com o edital, serão preenchidas sete vagas que estão disponíveis nos cursos de manicure e pedicure (3); barbeiro (3) e costureira de máquina reta e overloque (1). Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada de níveis fundamental, médio ou superior, dentre outros requisitos que constam no edital.

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções em carga horária de 160 horas mensais e contarão com salários de R$ 28,00 por hora aula.

Seleção

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante a avaliação de títulos e experiência profissional, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de um ano, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Links