Temporais no RS: Defesa Civil confirma 75 mortes e investiga outros 6 óbitos

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul afirma que 75 mortes foram confirmadas em razão dos temporais que atingem o estado, conforme boletim divulgado às 12h deste domingo (5). Outros seis óbitos já confirmados estão sendo investigados, para verificar se têm relação com a tragédia. (Veja a lista abaixo).

Além dos mortos, há 103 desaparecidos e 155 pessoas feridas. A Defesa Civil soma 107,6 mil pessoas fora de casa, sendo 16,6 mil em abrigos e 88 mil desalojadas, que recebem abrigo nas casas de familiares ou amigos. Ao todo, 334 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 780 mil pessoas.