Protagonismo Empresarial do Acre realiza missão no Sul do país

A missão empresarial que aconteceu de 23 a 26 de novembro, percorreu os municípios de São Lourenço do Oeste, Campo Erê, Palma Sola e Chapecó, localizados em Santa Catarina, região Sul do país, e que possuem alto grau de experiência em associativismo e cooperativismo.

O grupo era composto por representantes do Sebrae no Acre, da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Acre (Federacre) e da Federação da Agricultura do Acre (Faeac).

Durante as visitas, a comitiva conheceu o potencial de cada município dentro das associações e cooperativas. “Para nós é uma oportunidade de levar esses conhecimentos, essas experiências, que aqui são bem desenvolvidas em relação ao nosso estado, que é um estado pequeno, e que com certeza será beneficiado com as vivências que estamos tendo aqui”, afirmou o gerente da unidade de Desenvolvimento do Ambiente de Negócios do Sebrae, Marcelo Macedo.

A comitiva também conheceu a administração dos municípios e a condução da gestão entre as iniciativas pública e privada. As visitas se estenderam às indústrias do ramo alimentício e do agronegócio, localizadas na região.

O gestor destacou a troca que a missão possibilita, junto aos empresários e aos membros do setor público, associações comerciais e empresariais, de uma região desenvolvida. “Com certeza irá impactar de maneira muito direta o desenvolvimento dos nossos negócios, das associações, esperamos conseguir implementar para melhorar também nossos índices”, disse.