Raissa Barbosa detalha término com ator pornô: “Me expôs”

Raissa Barbosa, de 31 anos, relembrou na última segunda-feira (29) seu breve noivado com o ator pornô Victor Ferraz. “Do nada noivei e do nada terminei. As pessoas falavam que era fake o noivado, mas não era. Eu já o conhecia antes da Fazenda. Os fãs nunca gostaram dele porque ele já me expôs”, iniciou ela.

“Relacionamento [é assim mesmo], tem altos e baixos, mas as brigas têm que ser resolvidas entre o casal. Não precisa expor para as pessoas”, continuou a Miss Bumbum, referindo-se a acusação de agressão física que Victor fez contra ela.

Solteira novamente, a ex-peoa afirmou que tem medo de ficar sozinha. Ela também relembrou as dificuldades de lidar com a síndrome de borderline dentro de uma programa de televisão.

“Meu maior medo é de ficar sozinha. Já passei por vários momentos de ficar sozinha. Fazia muito tempo que estava sentindo um vazio, vontade de chorar, sem desejo de sair da casa… Eu corria, ia para a academia, tentava ser ativa para não sentir o que estava sentido. Foi aí que explodiu e deu no que deu. Quando eu fui para A Fazenda não quis levar remédio, achei que fosse dar tudo certo”, discursou Raissa, em entrevista ao canal de Juju Salimeni no YouTube.