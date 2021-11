Sai edital do concurso ICMBio de técnico e analista com 171 vagas

Saiu! Foi publicado nesta segunda-feira, 29, o edital do concurso ICMBio 2021 para cargos de níveis médio e superior. A oferta é de 171 vagas para técnico e analista ambiental.

O edital do concurso para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade foi publicado no Diário Oficial da União e estará na íntegra no site da banca, o Cebraspe, que organiza a seleção.

Das 171 vagas do edital, 110 são destinadas ao técnico ambiental e 61 para o analista ambiental, que exigem os níveis médio e superior, respectivamente.

Para concorrer ao técnico, basta ter o nível médio ou curso técnico equivalente, enquanto o analista exige a graduação em qualquer área.

Assista a análise do edital ICMBio 2021

O edital confirma a distribuição das vagas, que se dá por estados das regiões Norte e Nordeste do país, sendo eles: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Rondônia.

Cargo Região Vagas Analista ambiental Acre 5 Amapá 4 Amazonas 12 Maranhão 3 Pará 25 Rondônia 12 Técnico ambiental Acre 9 Amapá 8 Amazonas 22 Maranhão 5 Pará 44 Rondônia 22

De acordo com o edital, os cargos proporcionam remunerações atrativas que são:

R$4.063,34 para o técnico; e

para o técnico; e R$8.547,64 para o analista.

Estes valores incluem o vencimento base de R$3.605,34 e R$8.089,64, respectivamente, mais o auxílio-alimentação de R$458 para servidores federais. Ainda farão jus a gratificações.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, e as contratações serão feitas sob o regime estatutário, que assegura a estabilidade empregatícia.

O edital ainda confirma que as provas serão aplicadas em todas as capitais com oferta de vagas, ou seja:

► Belém/PA;

► Macapá/AP;

► Manaus/AM;

► Porto Velho/RO;

► Rio Branco/AC; e

► São Luís/MA.

Inscrições do concurso ICMBio serão em dezembro

Ficou interessado em participar do concurso ICMBio? Então você vai precisar ficar atento ao prazo de inscrições, que está confirmado pelo edital e será ao longo do mês de dezembro, pela internet, veja:

Início das inscrições: 3 de dezembro

Término das inscrições: 23 de dezembro

O procedimento é bem simples. Basta você acessar o site do Cebraspe , o organizador da seleção, e pesquisar a área destinada ao concurso do ICMBio. Feito isso, faça o seu login com dados pessoais.

Atualize as suas informações, se preciso. Confirme a sua participação no concurso e aceite todos os termos. As informações precisam estar atualizadas e corretas, pois lá na frente será preciso comprová-las.

Qual é o valor da taxa?

Por último, para confirmar a sua inscrição, será preciso imprimir o boleto bancário por meio da GRU e quitar o valor da taxa, que está custando:

R$72,80 para o cargo de técnico (nível médio); e

para o cargo de técnico (nível médio); e R$104 para o cargo de analista (nível superior).

Concurso ICMBio realizará provas em fevereiro

As provas escritas do concurso ICMBio foram marcadas para fevereiro de 2022. Como esperado, praticamente 60 dias após a publicação do edital, conforme autorização da Economia.

Basicamente todos os cargos serão avaliados pelas mesmas etapas, sendo elas somente provas escritas: objetiva e discursiva. Elas serão realizadas em 6 de fevereiro de 2022, nas capitais mencionadas acima.

As avaliações terão caráter eliminatório e classificatório. Na prova objetiva, a distribuição será a seguinte:

Técnico: 50 questões de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos;

50 questões de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos; Analista: 40 questões de Conhecimentos Básicos e 60 de Conhecimentos Específicos.

As provas serão aplicadas em turnos distintos, sendo manhã para o analista e tarde para o técnico. Ambos terão quatro horas e 30 minutos para concluir todas as avaliações, sendo objetiva e discursiva.

Prova discursiva

A prova discursiva será aplicada na mesma data e horário, variando conforme o cargo, veja a seguir:

Técnico: será uma redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de tema relacionado ao meio ambiente e à Amazônia.

Analista: será um texto dissertativo de até 45 linhas, abordando uma situação-problema a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos constantes do item 13 deste edital e relacionados à Amazônia.

Os novos servidores atuarão em ações relativas ao licenciamento ambiental, ao controle de qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e, principalmente, à fiscalização, monitoramento e controle ambiental. Sobretudo na Amazônia Legal.

O prazo de validade do concurso do ICMBio será de um ano, contado a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado, uma vez e por igual período.

Concurso ICMBio terá cadastro com até 533 aprovados

O concurso do ICMBio prevê a formação de um cadastro de reserva. Ou seja, além das 171 vagas imediatas, o Ministério da Economia pode autorizar a convocação do adicional de 25% das vagas para que a autarquia chame mais aprovados.

Com este adicional, o ICMBio poderia convocar mais 27 técnicos e 15 analista, totalizando mais 42 aprovados. O Governo Federal ainda poderá autorizar novas chamadas no caso de decreto presidencial.

No cadastro de reserva poderão figurar, conforme o edital, até 533 aprovados, com a seguinte distribuição: