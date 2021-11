Sargento Alda Radine diz que foi agredida e assediada antes de marido atirar em homem

A sargento da Polícia Militar do Acre, Alda Radine, usou as redes sociais para dar sua versão sobre uma confusão envolvendo ela e o seu marido, o também sargento Erisson Nery, que acabou com um homem baleado. A briga ocorreu na noite do último sábado (27) em um bar na cidade de Epitaciolândia.

De acordo com a sargento, ela foi assediada e agredida por outras pessoas que estavam no bar, e por isso o marido saiu em defesa dela e acabou baleando um estudante de medicina. “Você conseguiria ver sua esposa caída no chão, por uma injusta agressão, sem defendê-la? Você teria esse sangue de barata?”, questionou.

