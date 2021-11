Servidores municipais de Rio Branco contam com uma nova opção para a saúde

A Prefeitura de Rio Branco firmou uma parceria com a Prevident Assistência Odontológica para disponibilizar planos odontológicos aos seus servidores públicos ativos e inativos. O Programa denominado como Odonto Servidor tem como objetivo disponibilizar o acesso à saúde bucal de qualidade para os funcionários da cidade.

Com esse convênio, os servidores terão acesso a planos que contemplam desde simples tratamentos até aqueles que dão acesso à cobertura completa de aparelho ortodôntico e próteses. Alguns planos ainda disponibilizam valor reduzido em consultas médicas particulares, desconto em medicamentos, entre outros benefícios.

O Odonto Servidor disponibiliza atendimento em todo o território nacional para que os servidores tenham uma maior comodidade e facilidade para cuidar da saúde bucal.

“Estamos comprometidos em levar saúde bucal à população. Parcerias que viabilizam conscientizar as pessoas e dar oportunidade de acesso à odontologia de qualidade é uma obrigação como gestor, cirurgião dentista e cidadão”, explica Ademir Bacic, CEO da Prevident – operadora que administra o Odonto Servidor.

Facilidade no pagamento

Com essa parceria, o pagamento das mensalidades pode ser feito via desconto em folha, facilitando o planejamento financeiro dos servidores, pois não terão de se preocupar com vencimento de boletos ou com o tempo necessário para pagar as faturas.

Para realizar a adesão aos planos, é preciso acessar o site riobranco.odontoservidor.com.br ou entrar em contato via telefone: 0800 729 1821 com atendimento de segunda a sexta, das 9h às 19h, exceto feriados.