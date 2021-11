Simaria mostra sensualidade ao posar na bancada da cozinha de mansão

Simaria deixou os fãs impressionados com uma foto publicada no Twitter, recentemente. A cantora de 39 anos, que faz dupla com Simone, mostrou sensualidade ao posar de pijama na bancada da cozinha de sua mansão, divertindo os internautas com o momento.

“Gostaram da pia?“, brincou a sertaneja com a legenda da publicação, que recebeu milhares de likes. Os seguidores da cantora não deixaram de comentar o registro. “Maravilhosa“, disse uma internauta. “Gostei da torneira“, admirou outra. “Bem linda, viu“, comentou mais uma fã, entre vários elogios.

Simaria e o fim de seu casamento

Em agosto, Simaria surpreendeu os fãs ao anunciar o término de seu casamento com o espanhol Vicente Escrig. A cantora esteve ao lado do empresário durante 14 anos e, do relacionamento, tiveram os filhos Giovanna, 9 anos, e Pawel, de 5. Nas redes sociais, a sertaneja comentou sobre o fim da relação.

“Foi uma decisão pensada, com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas”, disse Simaria, na ocasião. Ela ainda disse o que pretende fazer no futuro: “Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia.”

Vida de solteira

Após o término com Vicente, Simaria chegou a falar sobre a vida de solteira. Por meio de seu Instagram, a artista conversou com os seguidores e contou que não pensa em viver um novo romance. Ela ainda conta que não possui planos para o futuro.

“Sem futuro. Estou fazendo nada. Não se faz nada na pandemia. E tá recente, a gente tem que conhecer a pessoa primeiro e ter muito cuidado“, disse Simaria. A cantora também descarta a possibilidade de casar novamente. “Quero é distância de casamento… longe. Deus me livre! Quem quiser, que case, mas eu estou fechada, Brasil“, brincou a artista.