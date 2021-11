Sophia Medina ignora torcida da cunhada Yasmin Brunet em campeonato

Aos 16 anos, Sophia Medina, irmã caçula do tricampeão mundial Gabriel Medina, conquistou o título mais importante de sua carreira no surfe: o primeiro lugar no Saquarema Surf Festival Roxy Pro, uma etapa QS 3.000 que conta pontos para o ranking regional da WSL na América Latina. Com a vitória, nesse domingo (21/11), ela se tornou a líder do ranking. Quem estava na torcida era a cunhada da jovem, a modelo Yasmin Brunet, que compartilhou seu entusiasmo nos Stories do Instagram, mas parece que foi ignorada pela atleta.

Sophia fez questão de repostar em sua conta na rede social todas as homenagens que recebeu de amigos e familiares que comemoraram junto com ela a vitória, menos a postagem de Yasmin, que chamou a atenção de muitos internautas. Nas imagens, a modelo mostra a surfista pela TV, durante a competição, e grita: “Vai, Sooooo…”. E escreve na legenda: Tá voando. Vai até parar as ondas para você”. Para quem não sabe, a mãe da jovem surfista, Simone Medina, e Yasmin não se relacionam bem desde que Gabriel e a modelo assumiram o romance. No entanto, a história ganhou novos capítulos polêmicos quando a coluna LeoDias divulgou um print de uma conversa de Simone com o filho, enviada por amigos do surfista. Nas mensagens, a mãe do atleta comparava a nora à atriz pornô e ainda disse que tinha vídeo dela “fazendo chup***”, quando era menor de idade. Para quem não sabe, a mãe da jovem surfista, Simone Medina, e Yasmin não se relacionam bem desde que Gabriel e a modelo assumiram o romance. No entanto, a história ganhou novos capítulos polêmicos quando a coluna LeoDias divulgou um print de uma conversa de Simone com o filho, enviada por amigos do surfista. Nas mensagens, a mãe do atleta comparava a nora à atriz pornô e ainda disse que tinha vídeo dela “fazendo chup***”, quando era menor de idade.