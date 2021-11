Supla diz que participaria do Big Brother Brasil por cachê milionário

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, Supla revelou quanto “cobraria” para participar do BBB. “Se me pagarem o valor do prêmio [R$ 1,5 milhão], eu entro”, contou.

“Eu tenho respeito por quem quer participar, mas a exposição é grande. Algumas pessoas se inscrevem e realmente não têm nada a perder artisticamente. É claro que muitos temem manchar a reputação, outros ficam malucos lá dentro. Não é nada fácil. Eu faço terapia para cuidar da cabeça, mas o confinamento é pauleira”, confessou.

Supla também falou que aceitaria participar de novelas da emissora.

“Ricardo Waddington foi meu diretor na novela, no passado. De repente, faço essa retomada de contatos. Meu desejo é o de não fazer o Supla. Preferiria fazer uma série”, falou.