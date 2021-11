Suplente de vereador reassume a Gerência do Depasa de Sena Madureira

O Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), em Sena Madureira, está sob nova direção. Recentemente o irmão João Rodrigues, suplente de vereador do PTB, assumiu a gerência do escritório local substituindo Silvânio Nascimento.

Durante entrevista cedida ao Jornal Difusora, João Rodrigues falou sobre suas perspectivas de trabalho. “A nossa meta é trabalhar em parceria com a comunidade, buscando sempre as melhorias necessárias”, sintetizou.

Ele já tem experiência na função, visto que, no começo do governo Gladson Cameli assumiu o Depasa de Sena Madureira, mas precisou se afastar em 2020 para concorrer as eleições para vereador. João Rodrigues é o primeiro suplente de vereador do PTB. Obteve, em 2020, 405 votos, perdendo a eleição por apenas 25 votos para o vereador José Costa.

Na sua avaliação, um dos grandes problemas ainda enfrentados pelo Depasa, em Sena, diz respeito ao desperdício de água. “A nossa equipe faz todo o esforço necessário para manter o abastecimento. Quando dá algum problema na rede, procuramos em tempo hábil a solução junto à equipe de Rio Branco. Aqui, reforço mais uma vez o pedido para que os moradores evitem desperdiçar água. Esse ainda é um problema que persiste em nosso município”, finalizou.