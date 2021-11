Vale-gás, previsão do tempo, Enem 2021 e mais: veja o que foi destaque nesta segunda-feira no ContilNet

Chegou a hora de ficar mais informado com os destaques desta segunda-feira, 22, no ContilNet.

Bolsonaro sanciona vale-gás: mais de 140 mil famílias serão beneficiadas no Acre

O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta segunda-feira (22) o auxilio “Gás dos Brasileiros” , conhecido como vale-gás, que vai beneficiar famílias de baixa renda a comprar o botijão de gás de 13 kg. O texto prevê que a cada dois meses, um valor correspondente a uma parcela de, no mínimo, 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 kg será depositado aos beneficiários. O programa terá duração de 5 anos. Saiba mais.

Frank Lima pode voltar ao comando da Semsa na próxima semana; comissão finaliza apurações

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), prorrogou, por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (22), o afastamento de Frank Lima, do cargo de secretário municipal de Saúde, até o próximo sábado (27), sem prejuízo em seu salário. Leia na íntegra.

“Cuida, se mata logo”, diz servidora do PS a paciente que tentou suicídio; direção e Sesacre se manifestam ao ContilNet

Circula nas redes sociais, um vídeo em que duas profissionais de saúde do Pronto Socorro de Rio Branco, induzem uma paciente ao suicídio. Segundo narrado por quem filma a cena, a paciente estaria internada após ter atentado contra a própria vida e é possível ouvir quando a profissional diz a ela: “Minha irmã, eu tenho mais do que fazer, cuida se mata logo”, e em seguida, outra diz “a pessoa que se mata vai direto para o inferno”. Leia mais.

Acre registra quase 5 mil faltantes no primeiro dia do Enem 2021; estado está no ranking nacional de abstenções

O Acre registrou, aproximadamente, 4,9 mil faltantes nas provas impressas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ocorrido no último domingo (21). Os números foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) em coletiva de imprensa realizada após o término da aplicação das provas. Saiba mais sobre o assunto.

Semana pode começar com fortes chuvas em região do Acre, diz Friale; veja previsão do tempo

Nesta segunda-feira (22), a elevada umidade do ar provoca chuvas passageiras e pontuais no Acre, em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, na Bolívia e no Peru. Em algumas áreas, pode chover intensamente, principalmente no Amazonas, em Mato Grosso, em Goiás e no Distrito Federal. Leia mais.