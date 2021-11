“Cuida, se mata logo”, diz servidora do PS a paciente que tentou suicídio; direção e Sesacre se manifestam ao ContilNet

Circula nas redes sociais, um vídeo em que duas profissionais de saúde do Pronto Socorro de Rio Branco, induzem uma paciente ao suicídio. Segundo narrado por quem filma a cena, a paciente estaria internada após ter atentado contra a própria vida e é possível ouvir quando a profissional diz a ela: “Minha irmã, eu tenho mais do que fazer, cuida se mata logo”, e em seguida, outra diz “a pessoa que se mata vai direto para o inferno”.

Segundo o artigo 122 da Constituição Federal, “Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça: Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos”.

Ao ContilNet, a diretora do O Hospital Geral de Clínicas de Rio Branco – Pronto Socorro, Carolina Roque, disse que as providências já foram tomadas e que “a unidade não compactua com esse tipo de conduta e que os fatos estão sendo apurados para que todas as providências legais sejam tomadas garantindo o contraditório e ampla defesa. Por fim, reafirmamos a nossa finalidade em atender os casos de urgência e Emergência e enfatizamos o nosso compromisso com a saúde pública do Estado do Acre”.

Segundo a secretária de Saúde, Paula Mariano, “será aberto um Processo Administrativo (PAD) para apurar a conduta das servidoras que realizaram o atendimento da paciente”.

*O CVV – Centro de Valorização da Vida presta apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo de forma gratuita todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias da semana. Para mais informações disque 188.