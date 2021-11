Vazou! Acre está na 3ª fase do The Voice Brasil; acreano é aposta para finais do reality da Globo; saiba tudo

A coluna recebeu informações sigilosas que o acreano Gustavo Matias, de 22 anos avançou nas gravações do reality musical, The Voice Brasil da Rede Globo.

O Acre ficou surpresa com a presença do cantor na noite desta quinta-feira (5), na tela da Globo. A euforia tomou conta das redes sociais e a torcida pelo cantor acreano já é grande no estado. O governador Gladson Cameli também se manifestou e deixou seu apoio e mensagem ao conterrâneo de Cruzeiro do Sul.

Natural do Juruá, o acreano nesse momento participa de aulas musicais em um hotel sigiloso no Rio de Janeiro, e só deve retornar ao Acre quando for eliminado do programa.

Terceira fase do The Voice

Nas edições anteriores, nesta fase, que é feita em dois ou três episódios, os candidatos se apresentam individualmente, ao vivo, e o público começa a ter o poder de decisão. Na segunda temporada, o técnico escolhia três candidatos de sua equipe para se apresentarem e serem votados pelo público. O mais votado pelo público passava automaticamente para a próxima fase e os dois restantes eram eliminados. Cada técnico podia salvar no “peguei” apenas um candidato eliminado de outra equipe. No segundo episódio do tira-teima, entretanto, os técnicos que não haviam salvo ninguém perdiam o direito de fazer o mesmo.

Na terceira temporada, o Tira-teima era dividido em dois programas onde o técnico escolhia quatro candidatos de sua equipe para cantarem; o mais votado pelo público passava automaticamente para a próxima fase e o técnico salvava um dos outros três, e ao fim dos dois tira-teimas sobravam quatro participantes em cada time.

A fase do Tira-Teima voltou na sexta temporada, tendo quatro vozes de cada time por episódio e o técnico salvando duas, mas estabeleceu-se antes das Batalhas, sendo a segunda fase da temporada, porém voltou a ser a fase seguinte às batalhas na temporada seguinte, quando além das duas vozes salvas pelo técnico, o público salvava mais uma.

Teve seu retorno novamente na décima temporada, antes das batalhas. Com as mudanças feitas recentemente no programa, a terceira fase ainda pode apresentar novidades.