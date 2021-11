Veículo cai de ponte, Aleac, 11 novos casos de Covid-19 e mais: veja o que foi destaque no ContilNet nesta quinta

Fique mais informado com as matérias que foram destaque desta quinta-feira (11), no ContilNet.

Sesacre confirma onze novos casos de Covid-19 e monitora 37 casos suspeitos; veja boletim completo

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou 11 novos casos de infecção por coronavírus nesta quinta-feira, 11 de novembro. O número de infectados aumentou para 88.089, em todo o estado. Veja o boletim completo.

Veículo da Emurb cai de ponte, vítima fica presa em ferragens e helicóptero é acionado para resgate

Uma caminhonete com três profissionais da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb) caiu dentro de um igarapé localizado no Ramal “Vai se ver” da Transacreana, na tarde desta quinta-feira (11). O veículo despencou de uma ponte. Saiba mais.

Sem mortes por Covid-19 por 15 dias, Acre é destaque na CNN: ‘Maior período no país’

O Acre é destaque na imprensa nesta quinta-feira (11). Isto porque o estado não registrou mortes por Covid-19 por 15 dias consecutivos. Este é o maior período em que o estado fica sem óbitos em decorrência da doença. Veja mais sobre.

Acre não terá Parada do Orgulho LGBTQIAP+ em 2021, anuncia associação; saiba o motivo

Mesmo que o Acre viva seu melhor momento desde o início da pandemia, sem mortes há 15 dias e com poucos casos e Covid-19, a tradicional Parada Acreana do Orgulho LGBTQIAP+ não será realizada este ano. Leia mais.

Aleac deve aprovar PEC que aumenta valor das emendas para R$ 1 milhão nos próximos dias

Em uma reunião que aconteceu na manhã desta quinta-feira (11) com os deputados da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o governador Gladson Cameli aprovou o pedido de aumento do valor individual das emendas parlamentares de R$ 500 mil para R$ 1 milhão. Veja mais.