Veja fotos da mansão luxuosa de Maiara e Maraisa, avaliada em R$ 7 milhões

A dupla sertaneja de irmãs Maiara e Maraisa é uma das melhores vozes femininas do país nesse ramo. Juntas, elas conquistaram o um enorme sucesso e são muito bem sucedidas. Recentemente, acabaram tendo um desentendimento com Simone e Simaria, mas são muito queridas no meio sertanejo. A mansão milionária na qual elas residem é uma prova de recompensa da carreira artística.

Maiara e Maraisa possuem em um condomínio de luxo de Goiânia, uma mansão que se parece mais com um resort particular e conta com muita tranquilidade já que não há vizinhos próximos. O terreno tem 7 mil metros quadrados e o sobrado principal, com 870 metros quadrados de área construída.

Na plataforma digital da imobiliária que vendeu a mansão, ela está avaliada em R$6,9 milhões. O Movimento Country separou algumas fotos divulgadas pela empresa Alfa Center, e te conta tudo que tem dentro da propriedade da dupla sertaneja:

Hidromassagem

Pomar

Piscina

Lagos

Telão

Academia espelhada

Sala de jantar

Conveniência

Arraste para o lado e confira!