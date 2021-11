Vetado da Globo, ex-galã vende marmitas para sobreviver

Na ação, ele não pediu nenhum valor específico de indenização, mas acabou derrotado em duas instâncias. A Justiça entendeu que substituições em elencos são uma praxe do mercado artístico e o agravante da situação é que Derkian não tinha sequer assinado contrato com a Globo.

Ele atuou em produções de sucesso, como Ciranda de Pedra (1981), Roda de Fogo (1986) e O Salvador da Pátria (1989). Seu último trabalho na emissora foi em Insensato Coração (2011). E na TV, a última aparição foi em Supletivo do Céu, na TV Aparecida.

Derkian mora em Mairiporã, interior de São Paulo, onde tem um restaurante. No auge da pandemia, ele precisou fechar o estabelecimento e passou a entregar marmitas para seus vizinhos e clientes mais próximos.

Sem trabalhos na TV, a vida financeira ficou um pouco mais apertada. E em 2020 ele precisou fazer uma vaquinha para pagar um tratamento de saúde e retirar um melanoma na panturrilha.

O drama na clínica particular só aumentou. Durante a internação, ele contraiu um bactéria que comprometeu parte de seu pulmão, obrigando ele a ser intubado e permanecer na UTI por nove dias, em plena pandemia. No total, ficou 15 dias no local e a dívida acumulada foi de R$ 102 mil. A publicação com o pedido de doação para a vaquinha ainda está publicada em seu perfil no Instagram.