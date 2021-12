12ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Acre tem inscrições prorrogadas

A 12ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) acontecerá de forma virtual em 2021.

Apesar do novo formato imposto pela crise, o Prêmio foi mantido com a intenção de reconhecer o trabalho de profissionais de comunicação que diariamente estão expostos ao vírus com a missão de levar informação séria e útil à sociedade. A pandemia do novo coronavírus impactou todas as formas de trabalho. Com o jornalismo também não foi diferente, além de se encontrar entre as atividades profissionais que não param.

O concurso, que este ano tem como tema “Efetividade e Atuação Resolutiva do Ministério Público do Acre” contemplará trabalhos veiculados por web sites, jornais e emissoras de rádio e televisão e também nas mídias sociais. Podem participar profissionais e acadêmicos de comunicação.

Acesse o regulamento completo e a ficha de inscrição: https://pr emiodejornalismo.mpac.mp.br/.