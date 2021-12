‘A Fazenda 13’: web sugere relação íntima entre Sthe e Dynho; veja vídeo

“Dynho e Sthe passaram dos limites”, analisou um internauta. “Tenho impressão que o Dynho tava batendo um bolo tocando nas partes da Sthe. Eles acham que o público é otário e cego, não é possível”, reclamou um fã do reality. “Oqe será que está rolando aqui em Aiai esse dois… Quando não é na piscina e embaixo das cobertas. Pega fogoooo cabaréééé”, escreveu outro.

Vale lembrar que Mirella terminou o casamento com Dynho após a proximidade do dançarino com a baiana no confinamento ganhar força. Victor Igoh, ex-noivo de Sthe, também não aguentou as cenas e encerrou o noivado enquanto a influenciadora permanece confinada.

Veja vídeos:

Eles acham que o público é otário e cego, não é possível #AFazenda pic.twitter.com/MJpXEzXy9m — Canal das Estrelas ⭐ YouTube (@canalestrelasyt) December 9, 2021

Ontem meus filhos estavam muito felizes e comemorando muito a Vitória da prova do fazendeiro😍

Grudadinhos do jeitinho q eu gosto.♥️🤏🏼 PS: sthe terá de pegar uma mala extra para levar todas as roupas q Dynho dá p ela😂

Serase se ele pagou muito caro nessas roupas🤔#AFazenda pic.twitter.com/JZqC0iK1TT — Sthedynho 🧸 (@sthedynho) December 9, 2021