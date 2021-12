Acreano Gustavo Matias canta “Ave Maria” na final do The Voice Brasil e perde para time de Michel Teló

Apesar da apresentação lírica do cantor e professor de música Gustavo Matias, de Cruzeiro do Sul (AC), na final do The Voice Brasil nesta quinta-feira (23), o cruzeirense não venceu a temporada, que ficou para Giuliano Ériston, do time de Michel Teló.

A trajetória de Matias, que entrou nas últimas vagas do time de Carlinhos Brown, foi elogiada durante a final, que comemorou também os 10 anos de reality show na Globo.

O técnico relembrou que o rapaz é professor de música do Conservatório de Música de Cruzeiro do Sul, e que trouxe à tona um estilo musical pouco difundido no país. “Essa é a voz que nós aguardávamos”, disse durante as audições às cegas.

Na final, o acreano, que foi o penúltimo a se apresentar, cantou a música “Ave Maria”, de Maria de Franz Schubert e emocionou técnicos, plateia e a web, que ficou em polvorosa com a performance. O nome de Gustavo Matias, inclusive, foi parar nos assuntos mais comentados do Brasil.

Na oportunidade, o rapaz agradeceu e se emocionou por lembrar as batalhas enfrentadas que os fizeram estar na final de um dos maiores programas da Rede Globo. Ele vem de uma família humilde e é filho único. Durante o reality, ele mostrou talento cantando “The Prayer” e “Bohemian Rhapsody”, da banda Queen.

“Estou feliz com minha trajetória, com tudo que cantei, com o aprendizado que ganhei. Obrigado Brown, obrigado a todos que estão em casa, um beijo para minha cidade Cruzeiro do Sul, para meu pai Iverson Bueno (que é o promotor de Justiça e fundador do Conservatório de Música) e para minha mãe. Esse sonho realizado é meu e dela”, se limitou a dizer, emocionado.

O prêmio do programa consiste em R$500 mil, gerenciamento de carreira e contrato com a Universal Music Brasil., que acabou indo para o time Teló pela sexta vez, consagrando-o hexacampeão.