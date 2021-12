Os deputados derrubaram a proposta do parlamentar Roberto Duarte (MDB) de reduzir a porcentagem de remanejamento do valor do orçamento de 2022 pelo executivo acreano para outras áreas.

O destaque seria acrescentado ao projeto de nº 163/2021, que é a Lei Orçamentária Anual (LOA).

O político e a oposição propuseram uma redução da margem para 20%, mas a proposta foi derrubada por 12 votos contra 3.

O projeto integral da LOA ainda será votado na tribuna.