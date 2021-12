Amiga de Mila Moreira, Lilia Cabral revela causa da morte da atriz

Nesta segunda-feira (06/12), a morte da atriz e modelo Mila Moreira pegou amigos e admiradores de surpresa. Diante da triste notícia, diversos artistas se manifestaram nas redes sociais sobre a perda.

Lília Cabral desabafou sobre a morte da amiga, que tinha 75 anos. Segundo Lília, ela teria sido vítima de um mal súbito. Pelo instagram , a atriz publicou um texto lamentando a morte e dizendo que estava em choque.

“Não estou conseguindo acreditar. Triste dia o de hoje, triste o dia de hoje para muitos amigos, pois a Mila era adorada por tantos! Estou em choque, e arrasada”, disse. Então, Lília ainda contou que Mila estava bem. “Ela não estava doente, e um mal súbito levou essa linda mulher que foi exemplo e inspiração para muitas mulheres”, disse.

“Mila querida, você sabe o quanto eu gosto de você, vou continuar te amando, lembrando de muitos momentos divertidos, lembrando de todos os conselhos e ensinamentos. Mila querida, saiba que você vai fazer muita falta. Deixo o meu carinho aos familiares e amigos. Obrigada Mila por tudo”, completou o texto.

De acordo com O Globo , ela estava internada no Hospital CopaStar, no Rio de Janeiro, que confirmou o falecimento da artista. A causa da morte ainda não foi divulgada. Mila passou o último fim de semana entre amigos próximos em Paraty, no Rio de Janeiro e passou mal de sábado para domingo.

Mila morreu internada no hospital CopaStar, no Rio de Janeiro. Ela será cremada na próxima terça-feira (07/12) no cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Antes, haverá um velório para familiares e amigos da atriz.