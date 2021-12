Andressa Ferreira expõe relação conturbada com Thammy: “Anulava minhas vontades”

A nora de Gretchen, Andressa Ferreira revelou, em um desabafo íntimo, um atrito que vem tendo com o marido, Thammy Miranda. Em suma, o casal está brigando por conta da criação do filho, Bento.

Sendo assim, em uma sequência de vídeos publicados no Instagram, Andressa Ferreira expôs ter vivido uma crise em seu casamento. No entanto, a influenciadora garante que agora tudo está bem e foi resolvido.

“A gente passou eu o Thammy, mas a gente já conversou, já resolveu. Foi porque eu e o Thammy a gente estava entrando muito em atrito por conta da educação do Bento”, esclareceu ela, explicando o que estava acontecendo.

Além disso, Andressa Ferreira abriu o coração. “Então por exemplo, eu queria fazer de um jeito e ele de outro. Só que ele anulava as minhas vontades, aí eu expliquei para ele o seguinte, cada um tem um jeito, ele [Bento], como nosso filho, vai ter um pouco de mim, e um pouco dele [Thammy], então vai aprender do jeito que eu ensino e como o pai dele ensina. Não tem um jeito certo e não é desautorizar o outro”, disse.

Mas, não para por aí! A nora de Gretchen, recentemente, deu uma resposta bem pesada a um fã inconveniente. A esposa de Thammy Miranda, recebeu uma pergunta inusitada, perguntando sobre a parte íntima de seu marido.

“Seu marido já fez o transplante de pênis?”, questionou. Sendo assim, extremamente irritada, Andressa Ferreira rebateu. “Por aqui temos um fiscal de partes íntimas. Imagina se eu saísse na rua perguntando do marido de vocês?”.

Andressa Ferreira já expôs outras brigas

Andressa Ferreira falou recentemente como ela e Thammy resolvem as brigas. “A gente não conversa na hora da raiva, eu pelo menos não falo nada quando eu estou com raiva”. No entanto, Thammy discordou e afirmou: “Eu falo”. O famoso também disse sobre as saídas da modelo com suas colegas. Seguro de si, responde. “Se eu fico de boa? Eu fico na paz do senhor”, diz.