Angélica, após anúncio de separação de Luciano Huck, entrega drama e supera o passado: “Foi ótimo? Foi”

A apresentadora Angélica veio a público se pronunciar sobre um tema que é tabu para muitas mulheres: a chegada da menopausa. Aos 48 anos, pela primeira vez, a esposa de Luciano Huck relata como enfrentou a mudança hormonal mais cedo do que o esperado.

Em resumo, Angélica revela que aos 43 anos começou a sentir os primeiros efeitos e sintomas das mudanças no seu organismo: “Chegou precocemente (a minha menopausa). Aos 43 anos, comecei a ter sinais, assim como a minha mãe e como a minha irmã. Alguns sintomas apareceram, mas fui levando, por falta de informação e por não querer tomar remédios”, contou ela em entrevista à CLAUDIA.

Além disso, a apresentadora confessa que foi difícil lidar: “Demorei a entender a menopausa precoce e me cuidar, iniciar o tratamento de reposição hormonal. Essa lentidão eu considero um erro. A notícia da menopausa em si não foi ruim, aos 45 anos, mas os sintomas, como o calor, insônia e alteração de humor, foram. Estava mal informada“, afirma.

Entretanto, a loira também aborda o envelhecimento, durante o bate-papo. Angélica revela não trocar sua experiência pelo corpo jovial que exibia no passado.

“Não importa um cabelo branco aqui ou uma ruga ali. São coisas naturais da vida de uma mulher. Eu não troco os meus 48 anos pelos meus 28 anos, por exemplo. Foi ótimo? Foi. Mas hoje me sinto segura, tenho uma família incrível, histórias para contar. Esses 20 anos me trouxeram aprendizados, conquistas, sofrimentos e alegrias”, diz.

Angélica e Luciano Huck enfrentam separação

Após a separação de Angélica e Luciano Huck, exposta pela Rede Globo, a apresentadora apareceu aos prantos. No entanto, não se trata da separação como casal, e sim de maneira profissional. Depois de 24 anos na Globo, Angélica não renovou o contrato com a emissora carioca. Porém, assinou contrato com HBO Max, com o “Jornada Astral”, que estreará no dia 21 de dezembro na plataforma de streaming.