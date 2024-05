Semáforos inteligentes com sinais sonoros para PCDs são instalados

Semáforos inteligentes estão sendo implantados em Porto velho com objetivo de melhorar a acessibilidade para os deficientes visuais e demais pessoas com dificuldade de mobilidade, promovendo a inclusão social e garantindo mais independência e segurança na travessia das ruas. Os sinalizadores inteligentes emitem sinais sonoros indicando o momento certo para fazer o percurso.

O semáforo com botoeira (como se fosse um botão) atende tanto o pedestre convencional quanto os que têm alguma dificuldade com a mobilidade urbana. Basta apertar o ‘botão’ para veículos pararem e o pedestre passar. No caso de deficiente visual, ele vai pressionar por um pouco mais de tempo e aguardar as orientações por meio de sinais sonoros.

Tempo

A instalação dos equipamentos iniciou há um ano, em locais de maior fluxo de pedestres, mas o projeto é de 2017, sendo que os estudos para implantação começaram em 2018. Ao todo, 16 dispositivos com botoeiras já foram instalados, mas o objetivo é atingir 22 ainda neste mês de maio.

De acordo com o planejamento da Prefeitura, “a viabilidade de instalação são os locais de demanda e de necessidade, onde o pedestre tem alguma dificuldade de travessia ou em locais de grande fluxo de pedestres”.

Como funciona

Na parte superior do equipamento existe um pequeno texto em braille com todas as instruções para utilizar o semáforo. Em seguida, o deficiente visual aperta o botão por dois segundos para ter o auxílio sonoro, indicando o momento certo de atravessar a rua.

A Semtran atingiu 100% de comunicação com os semáforos da cidade, o que agiliza todo trabalho de ajustes e manutenção no menor tempo possível, por meio de alarme acionado na central de controle.

Projeto

O projeto para instalação de semáforos inteligentes e que atendam as necessidades dos deficientes visuais foi elaborado pelo auditor do Tribunal de Contas de Rondônia, Jailton Delogo, no ano de 2017, quando ele foi cedido para trabalhar na Prefeitura de Porto Velho, dando sua contribuição na implantação de políticas públicas para atender os munícipes.

Teste

Na tarde da última sexta-feira (3), o deficiente visual Dida Cordeiro, acompanhado de Jailton Delogo, fez questão de testar na prática o equipamento instalado na Sete de Setembro com Campos Sales. Ele destacou a importância do dispositivo na melhoria da acessibilidade.

“Nos ajuda porque ao tentarmos atravessar uma avenida movimentada como esta aqui, sem esse aparelho, os condutores geralmente não respeitam o nosso direito como deficiente visual. Aqui não, ele vai estar nos dando o direcionamento para que, com segurança, façamos a travessia”, comentou.