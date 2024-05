Bombeiros relatam irregularidades em cerca elétrica que matou adolescente no Acre

O Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul realizou vistoria em cerca elétrica responsável por matar o jovem Uanderson Oliveira da Silva, de 16 anos, eletrocutado, no último domingo (5).

SAIBA MAIS: Adolescente morre ao encostar em cerca elétrica irregular no interior do Acre

De acordo com a perícia realizada no local, a instalação havia sido realizada de maneira indevida, apresentando diversas irregularidades como a falta de dispositivos de segurança adequados, altura incorreta e a falta de sinalização de advertência.

O caso não surpreendeu a população do local, já que, de acordo com uma moradora do bairro, ela, juntamente com o marido, já tiveram que ajudar uma criança de 12 anos, que havia tido um acidente na mesma cerca.

O delegado do caso, Heverton Carvalho, ouviu o dono do local onde a cerca está instalada, o empresário José Edmilson da Cunha, acerca do ocorrido. De acordo com Carvalho, a polícia ainda irá analisar o laudo dado pelos bombeiros após perícia e ouvirá familiares da vítima, assim como aqueles que instalaram a cerca no local.