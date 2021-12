Antecipação de salário, operação da PF, surto de gripe e outras; confira os destaques do dia

Separamos para você os principais destaques desta quarta-feira (22) nas mais variadas categorias do nosso site.

Confira!

Governo antecipa pagamento de aposentados, pensionistas e servidores ativos; veja datas

O governo do Acre antecipou para quinta-feira, 23, o pagamento dos aposentados e pensionistas referente ao mês de dezembro, e para próxima sexta-feira, 24, o pagamento dos mais de 32 mil servidores públicos ativos. Seguindo o cronograma de pagamento, os salários estariam disponíveis apenas no dia 30 de dezembro, encerrando, assim, o calendário de pagamento do governo do Estado publicado no início de janeiro de 2021, com o funcionalismo público recebendo todos os salários em dia e, em alguns meses, com antecipações, como as duas parcelas do 13°. São R$ 257.491.653,19 em circulação no final deste mês de dezembro, e um total de 49.871 pessoas que vêm recebendo em dia seus proventos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Carlinhos Brown divulga retrospectiva da passagem de acreano pelo The Voice: “A voz mais esperada”

O cantor Carlinhos Brown usou o seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (22), para compartilhar uma retrospectiva da passagem do acreano Gustavo Matias pelo The Voice Brasil. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

PF deflagra segunda fase da Operação Ptolomeu e cumpre mandados em Rio Branco

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (22), a 2ª Fase da “Operação Ptolomeu”, que investiga possível corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à membros do alto escalão do Governo do Estado do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Secretaria de Saúde emite alerta e orientações sobre surto de gripe em Rio Branco

O Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco emitiu na manhã desta quarta-feira (22) uma orientação à população e aos profissionais de saúde para que se mantenham em alerta para a identificação precoce de casos de Síndrome Gripal (SG), principalmente em pacientes pertencentes a grupos de risco (idosos, crianças e gestantes), a fim de prevenir a evolução para a gravidade e aumento de casos e/ou surtos causados por Influenza e/ou outros vírus respiratórios. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Chuvas intensas no AC podem fazer rios se aproximarem da cota de alerta ainda em dezembro

Com as chuvas intensas que estão ocorrendo em Rio Branco e com 22 milímetros somente nas últimas 24 horas, a preocupação com o nível do rio Acre, que enfrentou uma seca severa em julho deste ano, já é iminente. Segundo dados da Defesa Civil Municipal, que monitora o rio duas vezes ao dia, o manancial que corta a capital já marca 10,95 metros na manhã desta quarta-feira (22). CONFIRA NA ÍNTEGRA.