Secretaria de Saúde emite alerta e orientações sobre surto de gripe em Rio Branco

O Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, emitiu na manhã desta quarta-feira (22) uma orientação a população e aos profissionais de saúde para que se mantenham em alerta para a identificação precoce de casos de Síndrome Gripal (SG), principalmente em pacientes pertencentes à grupos de risco (idosos, crianças e gestantes), a fim de prevenir a evolução para a gravidade e aumento de casos e/ou surtos causados por Influenza e/ou outros vírus respiratórios.

O órgão levou em conta a situação epidemiológica de outros estados que enfrentam um aumento no número de casos de Influenza e o aumento no atendimento de casos de Síndrome Gripal nas unidades de saúde de Rio Branco, conforme divulgado ontem pelo ContilNet, onde Unidades de Pronto Atendimento (Upas) estão lotadas.

Segundo a Secretaria, em Rio Branco, no período de 26 de julho a 18 de dezembro foram analisadas pelo Laboratório Central do Acre (LACEN-Acre) 351 amostras de secreção respiratória. Destas, em 61 (17,4%) foram isolados os seguintes vírus respiratórios: 21 (34,4%) foram infecções causadas por Rinovírus, 12 (19,7%) casos de Influenza A não subtipado, 9 (14,7%) Coranavírus OC43, 8 (13,2%) de Parainfluenza-3, 7 (11,5%) Coranavírus 229E, 2 (3,3%) casos de VRS, 1 (1,6%) de Coranavírus NL63 e 1 (1,6%) de Adenovírus.

A nota assinada pela secretária de Saúde, Socorro Martins, traz orientações para a população afim de prevenir a contaminação, a primeira é a vacinação anual contra a influenza, uma vez que a vacina é a intervenção mais importante para evitar casos graves e mortes pela doença. 

A secretária orienta também a vacinação contra a Covid-19 e a intensificação das medidas que evitam a transmissão dos vírus respiratórios:

-Frequente higienização das mãos, principalmente antes de consumir algum alimento. No caso de não haver disponibilidade de água e sabão, usar álcool gel a 70%.

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal.

– Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.

-Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca.

-Higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

-Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

-Manter os ambientes bem ventilados.

-Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de Síndrome Gripal.

-Evitar aglomerações e ambientes fechados (procurar manter os ambientes ventilados). •

-Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.

Em caso de contaminação, as orientações são as seguintes:

-Buscar atendimento médico em caso de sinais e sintomas compatíveis com a doença.

-Evitar sair de casa em período de transmissão da doença (podendo ser por um período de até 7 dias após o início dos sintomas).

– Afastamento temporário (trabalho, escola etc.) até 48 horas após cessar os sintomas.

Entenda os tipos de gripes e seus sintomas

GRIPE (INFLUENZA) A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão. O vírus da gripe (Influenza) propaga-se facilmente e é responsável por elevadas taxas de hospitalização. Existem quatro tipos de vírus influenza/gripe: A, B, C e D. O vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias.

Síndrome Gripal (SG) – Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas: Febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. Em crianças, além destes, considera-se, ainda, obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. Em idosos, devem ser considerados também confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e ausência de apetite.