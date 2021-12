Carlinhos Brown divulga retrospectiva da passagem de acreano pelo The Voice: “A voz mais esperada”

O cantor Carlinhos Brown usou o seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (22), para compartilhar uma retrospectiva da passagem do acreano Gustavo Matias pelo The Voice Brasil.

O cruzeirense foi classificado como finalista pelo Time Brown nesta segunda-feira (22) após receber mais de 80% dos votos do público.

“Gustavo é a voz mais esperada desta temporada, como já dizia lá no comecinho da edição. Que trajetória bonita, Gustavo! Vaga mais que merecida”, escreveu o baiano.

A grande final do programa vai ao ar nesta quinta-feira (23), às 20h30 no horário local. Para vencer a temporada de 2021, Matias vai precisar mais uma vez do voto do público.

“E amanhã é dia de votar muito lá no @gshow, lembrando sempre que cada voto importa… então vamos chamar todo mundo pra se cadastrar e votar”, finalizou Brown.

A votação será aberta durante a apresentação do artista no Gshow.com.