Aos 44 anos, ex-prefeito de Rio Branco faz tatuagem íntima com declaração para esposa; veja foto

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), tatuou o nome da esposa, Gicélia Vaiana, em seu braço junto com a frase “amor desde sempre”, com duas alianças entrelaçadas.

A imagem foi divulgada no Instagram da Gicélia, com uma canção na legenda: “I Cross My Heart, de George Strait” – que significa “eu juro do meu coração”.

“Que o amor de vocês dure para sempre”, comentou uma internauta.

O político já viralizou na internet depois que divulgou uma foto íntima com a esposa em suas redes sociais.

Veja a postagem: