Manuela d’Ávila lança programa para proteger candidatas mulheres

A ex-deputada federal Manuela d’Ávila e o Instituto E SE Fosse Você? lançam nesta quinta-feira (2/5) um programa que tem como objetivo o combate à violência política de gênero e raça. O projeto batizado como “Onde Ela Quiser” contará com oficinas para construção de propostas legislativas para coagir a discriminação contra candidatas mulheres ao longo das eleições municipais deste ano.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2020, ano das últimas eleições municipais, 34% das candidaturas foram de mulheres, no entanto, apenas 16% dos candidatos eleitos eram do sexo feminino.

“Sempre lutamos por mais mulheres na política. Mas para garantir participação, é preciso garantir um ambiente saudável para que atuem. A violência política de gênero e raça é uma realidade que impede mulheres de se candidatarem, serem eleitas e atuarem com dignidade, livres de todas as formas de violência”, comenta Manuela d’Avila, presidente do Instituto E Se Fosse Você?.

Para ampliar o debate sobre a violência política de gênero, em 6 de junho, na Câmara dos Deputados, será realizado um debate com parlamentares e candidatas com o intuito de ampliar a discussão relacionada a mulheres na política. O evento acontece em parceria com a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e o Observatório Nacional da Mulher na Política.

Eleições 2024

Os eleitores dos municípios brasileiros irão escolher os seus representantes para as prefeituras e assembleias municipais. As eleições ocorrerão em todo o país, exceto no Distrito Federal e no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco.

O primeiro turno do pleito está marcado para 6 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno deverá ocorrer em 27 de outubro. São esperados mais de 200 mil eleitores.