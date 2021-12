Após paralisação geral na última semana, servidores da Saúde realizam protesto em frente à Aleac

Após uma paralisação geral nas unidades, no último dia 25 de novembro, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac) realizou na manhã desta quinta-feira (2) uma manifestação pública contra o governo, em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

A classe pede concessão do adicional de etapa alimentação no valor de R$ 700; reposição salarial dos exercícios 2019, 2020 e 2021; publicação do edital de concurso público efetivo para a saúde; resposta definitiva sobre as datas de concessão da sexta parte, licença prêmio dos servidores “irregulares”; e resposta positiva sobre a concessão ainda que escalonada do novo PCCR.

Os manifestantes informam que o governo não oferece uma resposta à categoria e que todos prazos definidos para atendimento das propostas já se esgotaram.