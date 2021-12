Como será o ano de 2022 para cada signo? Confira previsões astrológicas

2022 será um pouco complexo, sobretudo nas relações interpessoais. Deverá ser um ano que revelará momentos de transição. O ano marca a entrada de Júpiter em Peixes e isso provocará uma passagem por Áries. A maioria dos signos estão transitando pelas mesmas casas em 2021 e isso poderá projetar a continuidade de projetos iniciados.

Áries em 2022

O ano será primordial para projetos que estão ligados a área profissional. Porém, no amor, será necessário estimular a paciência e temperança.

Os meses de maio e outubro vão ser excelentes para que novas portas se abram na área profissional e concretização de projetos pessoais. É fundamental manter a paciência em tudo, sobretudo entre os meses que destacamos.

Touro em 2022

Para os taurinos, 2022 pode apresentar uma sobrecarga de emoções. Por isso, é necessário manter-se atento à saúde emocional. Mas, também, será um ano de desenvolver novas amizades, novos contatos e buscar algo novo para sua vida.

Fique ligado às oportunidades profissionais, para que consiga se desprender de alguns sentimentos negativos no ambiente de trabalho.

Gêmeos em 2022

Para os geminianos, o ano promete ser muito promissor no quesito profissional, sendo marcado por acertos e sucesso. Muitos projetos irão aflorar, mas precisará administrar a vida pessoal e profissional para que não ocorra conflitos.

No amor, terá a chance de amadurecer, para tanto, terá um afloramento da vontade pelo autoconhecimento.

Câncer em 2022

Quem é do signo de Câncer deverá ficar atento aos sinais fortes de emoções elevadas para o amor, trabalho e com as amizades. Haverá questionamentos, fluídos de Júpiter, para sua reflexão sobre como seus relacionamentos interpessoais estão sendo observados e sentidos por você.

Será um ano de muitas novidades no ambiente domiciliar, por isso, é sempre bom se preparar para o que reserva o próximo ano.

Leão em 2022

Os leoninos precisam ficar atentos a ligações externas com questões que envolvem dinheiro e bens de terceiros. O ano será de muito fluido profissional, mas isso precisa ser bem gerenciado.

No amor, poderá enfrentar novidades, inclusive determinando a constituição de família. É um ano que podem surgir problemas de família e do amor.

Virgem em 2022

Para os virginianos, o ano de 2022 reserva reflexões sobre sua capacidade de manifestar sentimentos em demasia e não ser correspondido. Profissionalmente, é uma ano que propõe um crescimento tímido, mas sem apresentar prejuízos.

Será um ano para investir no conhecimento e fechar parcerias importantes para a vida. A fase poderá ser boa para novos relacionamentos amorosos.

Libra em 2022

O ano será excelente para os librianos, sobretudo com o emprego da palavra plenitude. Será um ano pleno, de bons fluidos para o trabalho, negócios, família e para o amor.

A ascendência provoca grandes vitórias e abre, igualmente, espaço para mudanças de hábitos. O libriano buscará em 2022 novas sensações, novas emoções e fazer coisas novas.

Escorpião em 2022

Assim como terá quatro eclipses durante o ano, dois serão em Escorpião. Isso provocará forte sentimento de liderança e de controle de situações no amor e profissionalmente.

Devido ao fato de receber o trígono de Netuno e Júpiter, também encontrará um caminho para o autoconhecimento, amadurecimento e estará com a intuição aflorada.

Sagitário em 2022

Em 2022, os sagitarianos estarão focados na família, amor e trabalho e com excelentes energias positivas. O ano cobrará controle financeiro e mais comunicação com as pessoas.

Será também um ano com tendência muito forte de mudanças e que poderão influenciar muito em suas decisões. Para o amor, não precisará mais que controle para conseguir lidar com os percalços que possam surgir.

Capricórnio em 2022

Os capricornianos terão um ano frutífero, mas também poderá ocorrer sobrecarga emocional e mental. Será muito importante manter o equilíbrio em seus atos e decisões para não dar passos errados.

O ciclo de Plutão em Capricórnio começa a se fechar em 2022 e será necessário perceber a leveza que virá de Urano. Existem, em seu mapa astral, chances de ganho financeiro e desenvolvimento pessoal.

Aquário em 2022

O ano será de total descoberta e evolução para o signo de Áries, pois as chances de expansão e crescimento ocorrem já nos meses de maio e outubro. O espírito de liderança estará mais forte que nunca e você poderá se posicionar com mais autoridade em algumas situações.

No amor, o ano promete ser estável e exigirá, sobretudo, muito controle da paciência.

Peixes em 2022

Os piscianos deverão ter muita sorte em 2022. Isso porque terá como regente Júpiter. O que for projetado e executado no próximo ano terá durabilidade por muito tempo. Já em 29 de dezembro deste ano, ainda as forças de Júpiter começam a influenciar positivamente e trazendo uma grande sorte aos piscianos.