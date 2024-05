Sem Socorro Neri, PP reúne dirigentes e avalia carta do PL que pede aliança entre Bocalom e Alysson

O que ainda estava no plano das especulações e conversas sobre a aliança entre Bocalom (PL) e Alysson Bestene (Progressistas) começa a ser oficializado nesta sexta-feira (3), na sede do Progressistas, em Rio Branco, durante uma reunião da executiva municipal que reuniu as principais lideranças do partido.

O PL enviou uma carta com o convite que coloca Bocalom como cabeça da chapa e Alysson Bestene como vice. O encontro tem o objetivo de avaliar a proposta – já quase sacramentada – e as discussões sobre o assunto.

A reunião ainda não é deliberativa, mas é o início do processo de tornar oficial a aliança entre os partidos e os políticos na disputa pela Prefeitura em 2024.

“Vamos avaliar o pedido feito pelo PL e discuti-lo com os integrantes da executiva municipal. Depois disso, vamos marcar a reunião deliberativa”, disse Márcio Pereira, que é o secretário-geral do PP e representa o presidente da executiva municipal, Aberson Carvalho, na reunião.

A reportagem do ContilNet conversou com alguns dos dirigentes, incluindo o prefeito Padeiro, do Bujari; o vereador Samir Bestene; e o deputado federal Gehlen Diniz. Todos disseram concordar com a chapa Bocalom-Alysson. Também afirmaram que a decisão sobre a aliança é quase unânime dentro do partido.

O encontro aconteceu sem uma de suas principais lideranças, a deputada Socorro Neri, que é contra a união do PP e PL. A ex-presidente da executiva municipal do Progressistas negou o convite para participar do evento e concedeu uma coletiva à imprensa, também nesta sexta, para explicar os motivos de sua decisão e explicar o racha que acontece dentro do seu partido.