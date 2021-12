Concurso Bombeiros AC: comissão organizadora é formada

O Governo do Acre publicou nesta segunda-feira, 20, no Diário Oficial do Estado, os nomes dos membros da comissão organizadora do próximo concurso Bombeiros AC.

A equipe ficará responsável pela elaboração do projeto básico e escolha da banca. Somente com a organizadora contratada, o edital poderá ser divulgado. A expectativa é para que isso ocorra no primeiro semestre de 2022.

Em novembro deste ano, a Procuradoria-Geral do Estado do Acre emitiu um parecer favorável para a realização do concurso Bombeiros AC. As informações foram confirmadas pelo jornal A Gazeta do Acre.

Segundo o portal, o Corpo de Bombeiros do Acre solicitou a inclusão emergencial de, pelo menos, 180 alunos soldados. No entanto, a PGE recomendou que o concurso seja limitado ao quantitativo de vacâncias da corporação.

Desta forma, pelo menos 144 vagas podem ser preenchidas. Isso porque esse é o número de cargos vagos da corporação. No entanto, até a publicação do edital, esse quantitativo pode aumentar, considerando o ingresso de outros militares na reserva remunerada.

Nas redes sociais, a Associação das Praças Bombeiros Militares do Acre (APRABMAC) comemorou o aval da PGE, mas reforçou que as 140 vagas previstas não devem suprir o quadro de soldados da corporação.

“Antes tarde do que nunca! Atualmente temos menos de 340 bombeiros na caserna. A Lei Complementar 164/2006 prevê, em um de seus anexos, que deveríamos ter 1.765. Com mais 140 homens e mulheres ainda seguiremos longe do ideal, mas é um alento. Detalhe: entre a publicação do edital do certame e o final do curso de soldado (última fase do concurso) poderemos estar nos últimos meses do atual mandatário (2019-2022)”, disse a categoria.

Com o parecer favorável da PGE, o próximo passo é a contratação da banca organizadora, que já estaria em andamento.

O posto de soldado do Corpo de Bombeiros do Acre é preenchido por candidatos com nível médio completo. A remuneração prevista no concurso é de R$4.344,22, durante o curso de formação, e de R$5.007,40, após essa etapa.

Governador prometeu novo concurso Bombeiros AC

Em agosto deste ano, o governador do Acre, Gladson Cameli, disse ao portal local “ac24horas” que o edital do concurso Bombeiros AC estava entre suas metas.

“Vou realizar o concurso e vamos avançar essa página da Covid-19”, disse.

A seleção ocorrerá após o governo ter desistido de remanejar aprovados, no cadastro de reserva, do último concurso da Polícia Militar. O intuito seria evitar possíveis ações judiciais.

Neste caso, o governo teria desistido de transferir os concursados por meio de um Projeto de Lei (PL), optando pela convocação dos 125 candidatos diretamente para os quadros da Polícia Militar.

O número de vagas para o próximo concurso Bombeiros AC ainda não foi definido. A última seleção foi aberta em 2012, o que torna o próximo edital uma necessidade.

Resumo sobre a seleção

Órgão : Corpo de Bombeiros Militar do Acre

: Corpo de Bombeiros Militar do Acre Cargos : soldado

: soldado Vagas : a definir

: a definir Requisitos : nível médio completo

: nível médio completo Remuneração : R$5.007,40, após a formação

: R$5.007,40, após a formação Status: em processo de escolha da banca

Governador confirmou novos concursos AC em 2022

O anúncio de um novo concurso Bombeiros AC foi dado em agosto, dias após o governador prometer novos editais ainda em sua gestão.

“Estou aguardando o equilíbrio da Lei de Responsabilidade Fiscal e preparando todos os trâmites legais para que possamos lançar o edital dos concursos. Os certames terão vagas para diversas secretarias e quero realizá-los no início de 2022“, informou o governador.

As vagas, cargos e áreas que serão contemplados ainda não foram anunciados. Mas há expectativa para oportunidades nos setores da Segurança, Fiscal, Saúde e Administrativo.

Esta não é a primeira vez que o governador do Acre confirma concursos. Em março deste ano, Gladson Cameli disse que publicaria novos editais ainda durante sua gestão.