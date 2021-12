Concurso CRC AC: Banca definida; edital em breve. VEJA!

O concurso CRC AC vai acontecer em breve! Na manhã desta terça-feira (14/12), o Conselho Regional de Contabilidade do Acre tornou público – no Diário Oficial da União, o extrato de contrato com a banca organizadora do certame.

A escolhida para realização do concurso CRC AC foi o Instituto Quadrix. O edital, que sairá em breve, ofertará vagas para os cargos de Agente Administrativo (nível médio) e Contador (nível superior).

As vagas que serão oferecidas no concurso CRC AC serão destinadas ao munícipio de Rio Branco, capital do Acre.

Concurso CRC AC: banca organizadora

A banca organizadora escolhida para realização do concurso CRC AC foi o Instituto Quadrix. A contratação ocorreu por meio de dispensa de licitação no valor total de R$41.225,00.

Confira abaixo o documento na íntegra:

Concurso CRC AC: estilo da banca

O padrão são provas longas, com foco em interpretação de texto e questões no modelo Certo/Errado. Contudo, a Banca Quadrix não é considerada tão complexa quanto a banca CESPE/Cebraspe.

A penalização para o chute também é amena, sem contar com a política “uma errada anula uma certa” observada no CESPE. Para a Banca Quadrix, a penalização para cada item errado é apenas de meio ponto. Dessa forma, para anular uma questão certa é preciso ter errado dois outros itens.

Também é preciso ficar atento para a cobrança de legislação específica dos Conselhos Profissionais nas seleções organizadas pela Banca Quadrix. Afinal, costumam acontecer em boa parte dos concursos públicos para cargos específicos. Na dúvida, sempre cheque o edital!

Saiba mais detalhes sobre o perfil da banca organizadora – Instituto Quadrix!

Resumo do Concurso CRC AC