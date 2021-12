Concurso IBGE: editais publicados, inscrições até 10/01

O concurso IBGE para o Censo Demográfico 2022 vai acontecer. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística publicou edital IBGE para os cargos de Coordenador Censitário de Área (31 vagas), Agente Censitário de Administração e Informática (1.781 vagas), banca IBFC, na terça-feira (14/12) e para Recenseador, Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS) nesta quarta-feira (15/12).

Ao todo serão ofertadas 209.024 vagas temporárias no concurso IBGE 2022 para os cargos: Recenseador (183.100 vagas), Agente Censitário Municipal (5.500 vagas), Agente Censitário Supervisor (18.420 vagas), Coordenador Censitário de Área (31 vagas), Agente Censitário de Administração e Informática (1.781 vagas), Agente Censitário de Pesquisa por Telefone (180 vagas) e Supervisor Censitário de Pesquisas e Codificação (12 vaga).

Concurso IBGE 2022: análise do edital IBFC

Confira a análise de todos os detalhes do edital do concurso IBGE para os cargos de Coordenador Censitário de Área e Agente Censitário de Administração e Informática feita pelo nosso Gran Professor, Eduardo Cambuy.

Concurso IBGE 2022: situação atual

EDITAL PUBLICADO FGV

Foi publicado o extrato do edital o concurso IBGE nesta quarta-feira (15/12) no Diário Oficia da União. O documento trata da oferta de vagas temporárias para Recenseador, Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS)

EDITAL PUBLICADO IBFC

Foi publicado o extrato do edital do concurso IBGE nesta terça-feira (14/12) no Diário Oficia da União. O documento trata da oferta de vagas temporárias para Coordenador Censitário de Área e Agente Censitário de Administração e Informática, banca IBFC. Veja na integra.

BANCA CONTRATADA

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou a escolhida para organizar o concurso IBGE e o extrato de contrato com IBFC foi publicado. Veja:

Já havia sido divulgado a banca para os cargos de recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisor, a FGV. Agora a banca dos cargos de Coordenador Censitário de Área e Agente Censitário de Administração e Informática do concurso IBGE 2022 foi definida.

AUTORIZAÇÃO NOVAS VAGAS

A autorização de duzentos e sete mil e vinte vagas do próximo concurso IBGE foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (3/12). De acordo com o documento, são vagas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Os profissionais de que trata a informação serão contratados para desenvolver atividades relacionadas ao Censo Demográfico 2022. Veja o documento na íntegra

BANCA CONTRATADA

Foi publicado no dia 24 de novembro de 2021, nas redes sociais do IBGE, a postagem anunciando a Fundação Getúlio Vargas (FGV) como a banca organizadora do próximo processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (concurso IBGE).

CRONOGRAMA PREVISTO

Conforme informações passadas pelos supervisor de disseminação de informações do IBGE no Piauí, Eyder Mendes, as inscrições do concurso IBGE 2021 serão abertas em dezembro. As provas serão em janeiro.

“Nós devemos ter uma nova empresa fazendo esse certame. Inclusive, já temos até as datas definidas”, disse Mendes a um telejornal local.

Veja abaixo o cronograma previsto

Inscrições – 1 de dezembro a 23 de dezembro de 2021;

Prova objetiva – 23 de janeiro (agente censitário municipal e agente censitário supervisor) e 30 de janeiro (recenseador).

EMENDA AO ORÇAMENTO 2022

A Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento realizou uma autorização para emenda ao PLOA-2022.

O valor total de R$ 2.292.907.087,00 foi indicado para o orçamento do mapeamento nacional adiado desde 2020 que foi recentemente cancelado. Contudo, no dia 19 de outubro de 2021 foi publicado no Diário Oficial da União um crédito suplementar no valor de R$ 2.082.617.753,00 que serão distribuídos para diversos ministérios.

No documento consta a indicação de orçamento para a realização dos Censos Demográfico, Agropecuário e Geográfico. Confira o documento na íntegra

AMPLIAÇÃO DO ORÇAMENTO DO PLOA 2022

No dia 15 de outubro, o IBGE informou que o Governo Federal deverá garantir o orçamento mínimo para a realização do Censo Demográfico em 2022. Além disso, deverá ser acrescido 300 milhões ao valor apontado anteriormente no PLOA 2022.

Em um comunicado, o IBGE afirmou que a adequação deve viabilizar a realização do Censo Demográfico em 2022, beneficiando a todos.

STF ENCAMINHA DESPACHO AO IBGE

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a informação sobre o valor necessário para a realização do Censo Demográfico ano que vem. O despacho foi assinado no dia 22 de setembro e dá o prazo de 10 (dez) dias para a resposta.

Isso ocorreu após o Estado do Maranhão alegar que o governo federal reservou o montante de R$ 2 bilhões do orçamento para a realização do mapeamento, mas que falta verba. Assim descumprindo a decisão da Corte que garante recursos financeiros.

O IBGE teria comunicado aos especialistas pela elaboração do orçamento que seriam necessários R$ 2,292 bilhões para cobrir as despesas. O órgão não teria obtido respostas sobre como a diferença seria paga. O Governo do Maranhão pediu ao STF que determinasse prazo para que o governo enviasse o restante do valor de R$ 292 milhões.

A Advocacia Geral da União negou que os recursos são insuficientes. Em parecer, a defesa do governo Jair Bolsonaro (sem partido) disse que adotou diversas medidas para garantir o Censo 2022, incluindo a edição de portarias para verbas suplementares e a inclusão da previsão da pesquisa na PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual).

PEC 27/2021 PODERÁ GARANTIR MAIOR AUTONOMIA AO IBGE

A senadora Leila Barros apresentou no dia 14 de setembro de 2021 a PEC 27/2021, que tem o intuito de tornar o o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em entidades permanentes de Estado.

Dessa forma, seria garantido a cada uma dessas Instituições a autonomia funcional, técnica, administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial. Relatórios anuais de atividades deverão ser enviados ao Senado. Com isso, o IBGE provavelmente teria mais condições de manter a regularidade em suas atividades e processos de seleção.

Clique aqui para conferir o texto integral da Proposta de Emenda Constitucional.

TESTE PRESENCIAL DO CENSO 2022

O IBGE iniciou no dia 06 de setembro a realização do teste presencial com a nova abordagem para realização do Censo 2022. Os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estão na Ilha de Paqueta, no estado do Rio de Janeiro, onde irão atuar seguindo os protocolos sanitários estipulados para prevenção da Covid-19. O teste é também o primeiro do IBGE com o modelo híbrido em que o pesquisador informa aos residentes no domicílio visitado que podem optar por responder às perguntas no formato de entrevista, pela internet ou por telefone.

A previsão é de que o teste aconteça até o dia 24 de setembro. De acordo com o IBGE, haverá ainda a realização de teste em outras 27 localidades brasileiras.

PLOA e LDO 2022

O Congresso Nacional aprovou, no dia 15 de julho de 2021, o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022. A LDO estabelece prioridades e metas do governo, além da previsão de concursos em 2022. O relator da LDO 2022, deputado Juscelino Filho (DEM-MA), proibiu que sejam reduzidos os recursos para a realização dos Censos Demográfico, Agropecuário e Geográfico.

No PLOA 2021 havia recursos previstos para realização do Censo, que não foi mantido durante a sua apreciação no Congresso Nacional. O anúncio sobre o corte foi feito pelo ex-secretário especial do Ministério da Economia. Contudo, no PLOA 2022, estão sendo previstos R$ 2 bilhões.

Na preparação do Censo 2022, já foi publicado crédito adicional neste exercício no montante de R$ 82,3 milhões, e está em tramitação no Congresso Nacional recursos adicionais no valor de R$ 35,7 milhões. Confira aqui o documento sobre o PLOA Federal 2022.

CENSO 2022

O gerente de Estimativas e Projeções de População do IBGE, Márcio Mitsuo Minamiguchi, afirma que o próximo Censo Demográfico, que será realizado em 2022, trará não somente uma atualização dos contingentes populacionais, como também subsidiará as futuras projeções, fundamentais para compreender as implicações da pandemia sobre a população.

“Não somente no curto, mas também no médio e longo prazo”, explica.

“Como a pandemia ainda está em curso e devido à ausência de novos dados a respeito da migração, que juntamente com a mortalidade e fecundidade constituem as chamadas componentes da dinâmica demográfica, ainda não foi elaborada uma projeção da população para os estados e o Distrito Federal que incorpore os efeitos do contexto sanitário atual na população”, explica Minamiguchi.

CENSO DEMOGRÁFICO ADIADO

Confira abaixo o comunicado divulgado sobre o concurso IBGE.

“Conforme anunciado pelo ex-secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, o orçamento 2021 não traz recursos para a realização do Censo Demográfico. Portanto, o Censo está adiado. O IBGE retomará as tratativas com o Ministério da Economia para planejamento e promover a realização da ação em 2022, de acordo com cronograma a ser definido em conjunto com a pasta”, destacou.

No dia 28 de abril de 2021, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, determinou que o governo federal providencie a continuidade dos processos para a realização do Censo Demográfico ainda neste ano. “Ao deixarem de realizar o estudo no corrente ano, em razão de corte de verbas, descumpriram o dever específico de organizar e manter os serviços oficiais deestatística e geografia de alcance nacional”, explicou.

Concurso IBGE 2022: remuneração e benefícios

O concurso IBGE 2022 estáaoertadno diversos cargos. Confira abaixo a remuneração dele:

Concurso IBGE IBFC Cargo Remuneração Agente Censitário de Administração e Informática – ACAI. R$ 1.700,00 Coordenador Censitário de Área R$ 3.677,27

Além disso, serão concedidos os benefícios aos profissionais listado acima:

Auxílio-Alimentação,

Auxílio-Transporte,

Auxílio Pré-escolar,

Férias,

13º salário proporcionais.

Concurso IBGE FGV Cargo Remuneração Recenseador por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo Recenseador, de unidades recenseadas. A jornada de trabalho recomendada é de 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória do Treinamento. Agente Censitário Municipal R$ 2.100,00 Agente Censitário Supervisor R$1.700

Concurso IBGE IDECAN Cargo Remuneração Agente Censitário de Pesquisa por Telefone a definir Supervisor Censitário de Pesquisas e Codificação a definir

Concurso IBGE: inscrições

O período de aceite do concurso IBGE, cargos da banca IBFC, será de 14 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022

O interessado em realizar a inscrição deverá acessar o endereço eletrônico www.ibfc.org.br

Concurso IBGE Taxa de inscrição Último dia para pagamento da taxa Agente Censitário de Administração e Informática R$ 44,00 11/01/2022 Coordenador Censitário R$ 66,00 11/01/2022 Prova agendada para 20 de fevereiro de 2022.

Já a inscrição para os cargos da FGV será do dia 15 a 29 de dezembro de 2021.

O interessado em realizar a inscrição deverá acessar o endereço eletrônico www.conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21

Concurso IBGE Taxa de inscrição Último dia para pagamento da taxa Recenseador R$ 57,50 25/01/2022 Agente Censitário R$ 60,50 25/01/2022

Mesmo quem já fez se inscreveu anteriormente deverá efetuar nova inscrição. De acordo com postagem no Instagram da FGV, começa hoje a devolução da taxa de inscrição aos candidatos do processo seletivo simplificado (PSS) do Censo 2021, cancelado em outubro.

Haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos que declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da taxa, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007 e do Decreto Federal nº 6.593, de 02 de outubro de 2008 e para os doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018.

a) o candidato economicamente hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e for membro de família de baixa renda; e

b) o candidato doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Concurso IBGE: cargos e vagas

Confira as oportunidades que serão disponibilizadas no novo edital IBGE:

Concurso IBGE IBFC Cargo Vagas Agente Censitário de Administração e Informática – ACAI. 1.781 Coordenador Censitário de Área 31

Concurso IBGE FGV Cargo Vagas Recenseador 183.021 Agente Censitário Municipal 5.450 Agente Censitário Supervisor 18.420