Concursos Norte 2022: confira as oportunidades

Concursos Norte 2022: Amazonas AM

Concursos Norte 2022: editais publicados

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas AM

Saiu o edital de concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas AM. São ofertadas 453 vagas de níveis médio e superior. De acordo com o edital, os candidatos aprovados terão remuneração inicial de até R$ 12.468,18.

Concurso Bombeiro AM Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas – CBM AM Situação atual edital publicado Banca organizadora Fundação Getúlio Vargas (FGV) Cargos Soldado e oficial Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Segurança Pública Lotação Amazonas Número de vagas 453 vagas Remuneração R$ 4.831,43 a R$ 12.468,18 Inscrições 08/12/2021 a 04/01/2022 Taxa de inscrição R$ 100,00 a R$ 180,00 Data da prova objetiva 13/02/2022 Clique aqui para ver o edital Bombeiro AM

Secretaria de Segurança Pública do Amazonas AM

Saiu o edital de concurso público da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, são ofertadas 150 vagas de níveis médio e superior. Segundo o cronograma, as provas objetivas serão aplicadas em 2022.

Concurso SSP AM Secretaria de Segurança Pública do Amazonas AM Situação atual edital Publicado Banca organizadora Fundação Getúlio Vargas – FGV Cargos Técnico de nível superior e assistente operacional Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Segurança pública Lotação Amazonas Número de vagas 150 vagas Remuneração R$ 1.350,19 a R$ 2.764,68 Inscrições 13/12/2021 a 11/01/2022 Taxa de inscrição R$ 40,50 a R$82,94 Data da prova objetiva 20/02/2022 Clique aqui para ver o edital SSP AM

Polícia Militar do Estado do Amazonas AM

Saiu o edital de concurso público da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, são ofertadas 1.350 vagas de níveis médio e superior. A remuneração inicial chega a R$ 7.180,34.

Concurso PM AM Polícia Militar do Estado do Amazonas AM Situação atual edital publicado Banca organizadora Fundação Getúlio Vargas Cargos Soldado, oficial e oficial de saúde Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Segurança Pública Lotação Amazonas Número de vagas 1.350 vagas Remuneração R$ 2.657,28 a R$ 7.180,34 Inscrições 08/12/2021 até 04/01/2022 Taxa de inscrição R$ 100,00 a R$180,00 Data da prova objetiva 06/02/2022 Clique aqui para ver o edital PM AM

Concursos Norte 2022: banca definida

Polícia Civil do Estado do Amazonas AM

A Polícia Civil do Estado do Amazonas irá publicar edital de concurso público em breve. O certame já conta com banca definida. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi a empresa escolhida. Segundo o projeto básico, serão ofertadas 362 vagas.

Concurso PC AM Polícia Civil do Estado do Amazonas AM Situação atual banca definida Banca organizadora Fundação Getúlio Vargas (FGV) Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Policial Lotação Amazonas Número de vagas 362 vagas Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Prefeitura de Manaus AM

A Prefeitura de Manaus, no Amazonas, já deu os primeiros passos para realizar um novo concurso público. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) foi a empresa escolhida para organizar o próximo certame da Secretaria Municipal da Saúde (SEMSA).

Concurso SEMSA Manaus AM Prefeitura de Manaus AM Situação atual banca definida Banca organizadora Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) Cargos Diversos Escolaridade Níveis fundamental, médio e superior Carreiras Saúde, enfermagem, nutrição, serviço social, administração e outros Lotação Manaus, Amazonas Número de vagas 2.021 vagas Remuneração R$ 1.586,67 a R$ 12.271,80 Aguardando publicação do edital

Concursos Norte 2022: comissão formada

Procuradoria Geral do Estado do Amazonas AM

A Procuradoria Geral do Estado do Amazonas pode publicar edital de concurso público em breve. O certame já conta com comissão formada. A expectativa é de que o edital seja publicado em breve.

Concurso PGE AM Procuradoria Geral do Estado do Amazonas AM Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Amazonas Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Prefeitura de Parintins AM

Está formada a comissão do próximo concurso público da Prefeitura de Parintins, localizada no estado do Amazonas. O grupo de trabalho formado por sete servidores, foi oficializado em publicação no Diário Oficial em 7 de outubro de 2021. Segundo o documento, o certame será realizado em 2022.

Concurso Parintins AM Prefeitura de Parintins AM Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Parintins, Amazonas Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Departamento de Trânsito do Amazonas AM

Está formada a comissão do próximo concurso público do Departamento de Trânsito do Amazonas. O edital irá ofertar 210 vagas. Deste total, 150 serão de nível superior e 60 de nível médio.

Concurso Detran AM Departamento de Trânsito do Amazonas AM Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Segurança pública Lotação Amazonas Número de vagas 210 vagas Remuneração R$ 2.300,00 e R$ 5.500,00 Aguardando publicação do edital

Ministério Público do Estado do Amazonas AM

O Ministério Público do Estado do Amazonas deve publicar edital de concurso público em breve. O certame já conta com comissão formada. O grupo de trabalho foi formalizado em julho de 2021.

Concurso MP AM Ministério Público do Estado do Amazonas AM Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Amazonas Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Amazonas AM

A Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Amazonas pode publicar edital de concurso público em breve. O certame já conta com comissão formada. O grupo de trabalho foi oficializado em novembro de 2020.

Concurso SES AM Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Amazonas AM Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Amazonas Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Secretaria de Estado da Produção Rural AM

A Secretaria de Estado da Produção Rural, localizada no estado do Amazonas, pode publicar edital de concurso público em breve. O certame já conta com comissão formada. O grupo de trabalho foi formalizado em setembro de 2020.

Concurso SEPROR AM Secretaria de Estado da Produção Rural AM Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Amazonas Número de vagas A definir Remuneração R$ 1.721,60 a R$ 15.363,35 Clique aqui para ver o último edital

Prefeitura de Humaitá AM

A Prefeitura de Humaitá, localizada no estado do Amazonas, deve publicar edital de concurso público em breve. A formalização do grupo de trabalho ocorreu em junho de 2021.

Concurso Humaitá AM Prefeitura de Humaitá AM Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Humaitá, Amazonas Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Prefeitura de Tefé AM

A Prefeitura de Tefé, localizada no estado do Amazonas, deve publicar edital de concurso público em breve. O grupo de trabalho foi formalizado ainda em 2019.

Concurso Tefé AM Prefeitura de Tefé AM Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Tefé, Amazonas Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Câmara de Tabatinga AM

A Câmara de Tabatinga, localizada no estado do Amazonas, deve publicar edital de concurso público em breve. O grupo de trabalho foi formalizado em abril de 2021.

Concurso Tabatinga Câmara de Tabatinga AM Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Tabatinga, Amazonas Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Secretaria de Estado de Fazenda do Amazonas AM

A Secretaria de Estado de Fazenda do Amazonas já com comissão formada para o próximo concurso público do órgão. O edital deve ofertar vagas de níveis médio e superior.

Concurso SEFAZ AM Secretaria de Estado de Fazenda do Amazonas AM Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Fiscal Lotação Amazonas Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Concursos Norte 2022: previstos

Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas AM

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas deve publicar edital de concurso público em breve. Segundo o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021, há previsão de um novo certame para o órgão com cargos de níveis médio e superior.

Concurso TRE AM Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas AM Situação atual previsto Banca organizadora A definir Cargos Técnico e analista judiciário Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras A definir Lotação Amazonas Número de vagas 11 vagas Remuneração R$ 7.591,37 a R$ 12.455,30 Clique aqui para ver o último edital

Concursos Norte 2022: recomendados

Prefeitura de Boa Vista do Ramos AM

A Prefeitura de Boa Vista do Ramos, localizada no estado do Amazonas, pode publicar edital de concurso público em breve. O certame foi recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado em abril de 2021.

Concurso Boa Vista do Ramos AM Prefeitura de Boa Vista do Ramos AM Situação atual recomendado Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Boa Vista do Ramos, Amazonas Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Câmara de Lábrea AM

O próximo concurso público da Câmara de Lábrea, no estado do Amazonas, pode ter edital publicado em breve. O Tribunal de Contas do Estado recomendou que seja realizado um novo certame no órgão.

Concurso Lábrea AM Câmara de Lábrea AM Situação atual recomendado Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Lábrea, Amazonas Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Câmara de Boca do Acre AM

O próximo concurso público da Câmara de Boca do Acre, no estado do Amazonas, pode ter edital publicado em breve. O Tribunal de Contas do Estado recomendou que seja realizado um novo certame para os cargos de controlador interno e consultor jurídico..

Concurso Boca do Acre AM Câmara de Boca do Acre AM Situação atual recomendado Banca organizadora A definir Cargos Controlador interno e consultor jurídico Escolaridade A definir Carreiras Controle e jurídica Lotação Boca do Acre, Amazonas Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Câmara de Autazes AM

O próximo concurso público da Câmara de Autazes, no Amazonas, pode ter edital publicado em breve. O Tribunal de Contas do Estado recomendou que seja realizado um novo certame no órgão.

Concurso Autazes AM Câmara de Autazes AM Situação atual recomendado Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Autazes, Amazonas Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Iranduba AM

O próximo concurso público do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Iranduba, localizado no estado do Amazonas, pode ter edital publicado em breve. O Tribunal de Contas do Estado recomendou que seja realizado um novo certame no órgão.

Concurso Iranduba AM Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Iranduba AM Situação atual recomendado Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Iranduba, Amazonas Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Concursos Norte 2022: anunciados

Controladoria-Geral do Estado de Amazonas AM

A Controladoria-Geral do Estado de Amazonas pode publicar edital de concurso púbico em breve. O edital foi anunciado pelo governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, em outubro de 2021.

Concurso CGE AM Controladoria-Geral do Estado de Amazonas AM Situação atual anunciado Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Amazonas Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Prefeitura de Manaus AM

A Prefeitura de Manaus, no Amazonas, anunciou um novo concurso público para o cargo de guarda municipal. Segundo o órgão, o edital que será publicado em 2022, irá ofertar 200 vagas.

Concurso GCM Manaus AM Prefeitura de Manaus AM Situação atual Anunciado Banca organizadora A definir Cargos Guarda Municipal (GCM) Escolaridade A definir Carreiras Policial Lotação Manaus, Amazonas Número de vagas 200 vagas Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Concursos Norte 2022: Tocantins TO

Concursos Norte 2022: editais publicados

Ministério Público do Estado de Tocantins TO

Saiu o edital de concurso público do Ministério Público do Estado de Tocantins. Organizado pelo Cebraspe, são ofertadas 7 vagas para a carreira jurídica. Segundo o cronograma, as provas objetivas serão aplicadas em janeiro de 2022.

Concurso MP TO Ministério Público do Tocantins TO Situação atual edital publicado Banca organizadora Cebraspe Cargos Promotor de justiça substituto Escolaridade Nível superior Carreiras Jurídica Lotação Tocantins, Tocantins Número de vagas 7 vagas Remuneração R$ 28.884,20 Inscrições 16/11/2021 a 15/12/2021 Taxa de inscrição R$ 280,00 Data da prova objetiva 29/01/2022 Clique aqui para ver o edital MP TO Promotor

Concursos Norte 2022: banca definida

Conselho Regional de Biomedicina 3ª Região

Está definida a banca do próximo concurso público do Conselho Regional de Biomedicina 3ª Região. O Instituto Quadrix foi a empresa escolhida por meio de dispensa de licitação. O órgão abrange o Distrito Federal e os estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Tocantins.

Concurso CRBM3 Conselho Regional de Biomedicina 3ª Região Situação atual banca definida Banca organizadora Instituto Quadrix Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Distrito Federal e os estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Tocantins Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Prefeitura de Palmas TO

A Prefeitura de Palmas, localizada no estado do Tocantins, está planejando um novo concurso público para o cargo de guarda municipal. O certame já conta com banca definida. A Fundação Vunesp foi a empresa escolhida.

Concurso GCM Palmas TO Prefeitura de Palmas TO Situação atual banca definida Banca organizadora Fundação Vunesp Cargos Guarda municipal Escolaridade Nível médio Carreiras Policial Lotação Palmas, Tocantins Número de vagas 50 vagas Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Concursos Norte 2022: estudos em andamento

Secretaria da Fazenda do Tocantins TO

O próximo edital de concurso público da Secretaria da Fazenda do Tocantins deve ser publicado em breve. O Governador do Estado já autorizou estudos para a realização de um novo certame para a carreira fiscal.

Concurso SEFAZ TO Secretaria da Fazenda do Tocantins TO Situação atual estudos em andamento Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras Fiscal Lotação Tocantins Número de vagas A definir Remuneração Até R$ 33.578,07 Aguardando publicação do edital

Concursos Norte 2022: comissão formada

Conselho Regional de Biologia 4ª Região

O Conselho Regional de Biologia 4ª Região já conta com comissão formada para o próximo concurso público. O órgão abrange o Distrito Federal e os estados de Goiás, Minas Gerais e Tocantins. A expectativa é de que o edital seja publicado em breve.

Concurso CRBio 4 Conselho Regional de Biologia 4ª Região Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Minas Gerais Número de vagas A definir Remuneração R$ 3.399,52 a R$ 20.005,24 Clique aqui para ver o último edital

Polícia Civil do Estado de Tocantins TO

A Polícia Civil do Estado de Tocantins deve publicar edital de concurso público em breve. A comissão do certame já está formada. A expectativa é de que o edital oferte 341 vagas para 6 cargos distintos.

Concurso PC TO Polícia Civil do Estado de Tocantins TO Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras Policial Lotação Tocantins Número de vagas 341 vagas Remuneração R$ 4.150,10 a R$ 10.735,28 Aguardando publicação do edital

Secretaria de Educação, Juventude e Esportes do Tocantins TO

A oficialização da equipe de trabalho, formada por 6 membros, foi formalizada ainda em 2019 em publicação no Diário Oficial. A expectativa é de que o próximo edital da Secretaria de Educação, Juventude e Esportes do Tocantins seja divulgado em breve.

Concurso SEDUC TO Secretaria de Educação, Juventude e Esportes do Tocantins TO Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras Educação Lotação Tocantins Número de vagas 5.644 vagas Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital do concurso SEDUC TO

Defensoria Pública do Estado do Tocantins TO

Está formada a comissão do próximo concurso público da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. De acordo com o regulamento do certame, o edital irá ofertar vagas para o cargo de defensor público substituto.

Concurso defensoria TO Defensoria Pública do Estado do Tocantins TO Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos Defensor público substituto Escolaridade Nível superior Carreiras Jurídica Lotação Tocantins Número de vagas 3 vagas Remuneração R$ 30.404,42 Clique aqui para ver o último edital

Concursos Norte 2022: previstos

Polícia Penal do Estado do Tocantins TO

A Polícia Penal do Estado do Tocantins pode publicar edital de concurso público em breve. Foi aprovado PEC que definiu a estrutura e funcionamento do órgão. O último certame ocorreu em 2014.

Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Concurso Polícia Penal TO Polícia Penal do Estado do Tocantins TO Situação atual previsto Banca organizadora A definir Cargos Policial Penal Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Segurança pública Lotação Tocantins Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital do concurso

Assembleia Legislativa do Tocantins TO

A Assembleia Legislativa do Tocantins deve publicar edital de concurso público em breve. O certame está previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021. A expectativa é de que o edital oferte vagas de níveis médio e superior.

Concurso Assembleia Legislativa TO Assembleia Legislativa do Tocantins TO Situação atual previsto Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras A definir Lotação Tocantins Número de vagas A definir Remuneração R$ 2.208,86 a R$ 37.423,64 Aguardando publicação do edital

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins TO

O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins deve publicar edital de concurso público em breve. O certame está previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021. Atualmente há 140 cargos vagos no órgão.

Concurso TCE TO Tribunal de Contas do Estado do Tocantins TO Situação atual previsto Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras Controle Lotação Tocantins Número de vagas A definir Remuneração R$ 1.622,57 a R$ 9.625,27 Clique aqui para ver o último edital

Secretaria de Cidadania e Justiça de Tocantins TO

A Secretaria de Cidadania e Justiça de Tocantins pode publicar edital de concurso público em breve. O certame está previsto no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021. A expectativa é de que o edital seja publicado em breve.

Concurso SECIJU TO Secretaria de Cidadania e Justiça de Tocantins TO Situação atual previsto Banca organizadora A definir Cargos Servidores do sistema penitenciário, prisional e socioeducativo Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Tocantins Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Universidade Estadual de Tocantins TO

A Universidade Estadual de Tocantins pode publicar edital de concurso público em breve. Segundo a despesa para o exercício financeiro de 2021, há previsão de verba para a realização de um novo certame.

Concurso UNITINS Universidade Estadual de Tocantins TO Situação atual previsto Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Tocantins Número de vagas A definir Remuneração R$ 1.529,39 Clique aqui para ver o último edital

Tribunal de Justiça do Tocantins TO

O Tribunal de Justiça do Tocantins deve publicar edital de concurso público em breve. Segundo o projeto básico, serão ofertadas 30 vagas de níveis médio e superior. A expectativa é de que o edital seja publicado em breve.

Concurso TJ TO Tribunal de Justiça do Tocantins TO Situação atual previsto Banca organizadora A definir Cargos Técnico judiciário e analista judiciário Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Jurídica Lotação Tocantins Número de vagas 30 vagas Remuneração R$ 5.456,73 a R$ 9.135,62 Clique aqui para ver o último edital

Concursos Norte 2022: Amapá AP

Concursos Norte 2022: banca definida

Conselho Regional de Psicologia – 10ª região

O Conselho Regional de Psicologia – 10ª região já conta com banca definida para o próximo concurso público do órgão. O Instituto Quadrix foi a empresa escolhida. A definição ocorreu em setembro de 2021.

Concurso CRP PA AP Conselho Regional de Psicologia – 10ª região Situação atual banca definida Banca organizadora Instituto Quadrix Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Amapá e Pará Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Universidade Federal do Amapá AP

Está definida a banca do próximo concurso público da Universidade Federal do Amapá. A Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa – FADEPE, foi a empresa escolhida. A definição ocorreu em fevereiro de 2021.

Concurso UNIFAP Universidade Federal do Amapá AP Situação atual banca definida Banca organizadora Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa – FADEPE Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Amapá Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Prefeitura de Pedra Branca do Amapari AP

A Prefeitura de Pedra Branca do Amapari, localizada no estado Amapá, já tem banca definida para o próximo concurso público. A Metropóle Soluções Governamentais foi a empresa escolhida por meio de pregão eletrônico.

Concurso Pedra Branca do Amapari AP Prefeitura de Pedra Branca do Amapari AP Situação atual banca definida Banca organizadora Metropóle Soluções Governamentais Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Pedra Branca do Amapari, Amapá Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Concursos Norte 2022: comissão formada

Universidade do Estado do Amapá AP

Está formada a comissão do próximo concurso público da Universidade do Estado do Amapá. O grupo de trabalho foi formalizado em março de 2021. As carreiras contempladas no edital serão a administrativa e educação.

Concurso UEAP Universidade do Estado do Amapá AP Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras Administrativa e educação Lotação Amapá Número de vagas A definir Remuneração R$ 3.962,69 a R$ 10.129,86 Clique aqui para ver o último edital

Tribunal de Justiça do Amapá AP

Está formada a comissão do próximo concurso público do Tribunal de Justiça do Amapá. O grupo de trabalho foi formalizado em julho de 2021. Serão disponibilizadas 5 vagas para o cargo de analista judiciário.

Concurso TJ AP Tribunal de Justiça do Amapá AP Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos Analista judiciário Escolaridade Nível superior Carreiras Jurídica Lotação Amapá Número de vagas 5 vagas Remuneração R$ 7.102,68 a R$ 15.388,32 Clique aqui para ver o último edital

Concursos Norte 2022: autorizados

Departamento Estadual de Trânsito do Amapá AP

O Departamento Estadual de Trânsito do Amapá deve publicar edital de concurso público em breve. O certame está autorizado desde 2019. O último edital foi publicado há mais de 10 anos.

Concurso Detran AP Departamento Estadual de Trânsito do Amapá AP Situação atual autorizado Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Amapá Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Concursos Norte 2022: recomendados

Secretaria de Estado da Educação do Amapá AP

A Secretaria de Estado da Educação do Amapá pode publicar edital de concurso público em breve. O Ministério Público do Estado recomendou ainda em 2019, que seja realizado em novo certame.

Concurso SEED AP Secretaria de Estado da Educação do Amapá AP Situação atual recomendado Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Educação, administrativa e outros Lotação Amapá Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Concursos Norte 2022: anunciados

Polícia Militar do Estado do Amapá AP

O próximo edital de concurso público da Polícia Militar do Estado do Amapá será divulgado em breve. O novo certame foi anunciado pelo governador, Waldez Goés. O edital, que será publicado em 2022, irá ofertar 600 vagas.

Concurso PM AP Polícia Militar do Estado do Amapá AP Situação atual anunciado Banca organizadora A definir Cargos Soldado policial militar Escolaridade Nível superior Carreiras Policial Lotação Amapá Número de vagas 600 vagas Remuneração R$ 3,7 mil Clique aqui para ver o último edital

Corpo de Bombeiros Militar do Amapá AP

O próximo concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá já foi anunciado. A Secretaria de Estado do Planejamento do Amapá informou a equipe do Gran, que o edital deve ser publicado em breve.

Concurso Bombeiro Amapá AP Corpo de Bombeiros Militar do Amapá AP Situação atual anunciado Banca organizadora A definir Cargos Soldado combatente, soldado músico ou oficial Escolaridade Nível superior Carreiras Segurança pública Lotação Amapá Número de vagas A definir Remuneração R$ 4.830,16 a R$ 9.466,89 Aguardando publicação do edital

Concursos Norte 2022: em andamento

Tribunal de Justiça do Amapá AP

O Tribunal de Justiça do Amapá está com outro concurso público em andamento. Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, são ofertadas 11 vagas de nível superior para o cargo de Juiz. Segundo o cronograma, as provas objetivas serão aplicadas em janeiro de 2022.

Concurso TJ AP Juiz Tribunal de Justiça do Amapá AP Situação atual edital publicado Banca organizadora Fundação Getúlio Vargas Cargos Juiz Escolaridade Nível superior Carreiras Magistratura Lotação Amapá Número de vagas 11 vagas Remuneração R$ 30,4 mil Inscrições 04/10/2021 a 11/11/2021 Taxa de inscrição R$ 304,00 Data da prova objetiva 16/01/2022 Clique aqui para ver o edital TJ AP Juiz

Concursos Norte 2022: Pará PA

Concursos Norte 2022: editais publicados

Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará PA

Saiu o edital de concurso público do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Segundo o edital, os candidatos aprovados terão remuneração inicial de R$ 33.689,11. As provas objetivas serão aplicadas em 2022.

Concurso MPCM PA Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará PA Situação atual edital publicado Banca organizadora Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) Cargos Subprocurador de contas Escolaridade Nível superior Carreiras Jurídica Lotação Pará Número de vagas 2 vagas Remuneração R$ 33.689,11 Inscrições 25/11/2021 a 07/01/2022 Taxa de inscrição R$ 300,00 Data da prova objetiva 20/03/2022 Clique aqui para ver o edital do concurso MPCM PA

Concursos Norte 2022: banca definida

Conselho Regional de Psicologia – 10ª região

O Conselho Regional de Psicologia – 10ª região já conta com banca definida para o próximo concurso público do órgão. O Instituto Quadrix foi a empresa escolhida. A definição ocorreu em setembro de 2021.

Concurso CRP PA AP Conselho Regional de Psicologia – 10ª região Situação atual banca definida Banca organizadora Instituto Quadrix Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Amapá e Pará Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará PA

Está definida a banca do próximo concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – Idecan, foi a empresa escolhida.

Concurso IFPA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará PA Situação atual banca definida Banca organizadora Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – Idecan Cargos A definir Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Educação Lotação Pará Número de vagas A definir Remuneração R$ 1.945,07 até R$ 4.180,66 Clique aqui para ver o último edital

Prefeitura de Abaetetuba PA

A Prefeitura de Abaetetuba, localizada no estado do Pará, definiu a banca que irá organizar o próximo concurso público. A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) foi a empresa escolhida.

Concurso Abaetetuba PA Prefeitura de Abaetetuba PA Situação atual banca definida Banca organizadora FADESP Cargos Agente comunitário de saúde Escolaridade A definir Carreiras Saúde Lotação Abaetetuba, Pará Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Prefeitura de Cametá PA

Está definida a banca do próximo concurso público da Prefeitura de Cametá, localizada no estado do Pará. A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) foi a empresa escolhida por meio de dispensa de licitação.

Concurso Cametá PA Prefeitura de Cametá PA Situação atual banca definida Banca organizadora FADESP Cargos Agente comunitário de saúde Escolaridade A definir Carreiras Saúde Lotação Cametá, Pará Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Prefeitura de Moju PA

Está definida a banca do próximo concurso público da Prefeitura de Moju, localizada no estado do Pará. O Instituto Consulplan foi a banca escolhida, conforme extrato de contrato publicado no Diário Oficial em maio de 2021.

Concurso Moju PA Prefeitura de Moju PA Situação atual banca definida Banca organizadora Instituto Consulplan Cargos Diversos Escolaridade Níveis fundamental, médio, técnico e superior Carreiras Administração, policial (GCM), arquitetura, serviço social, educação, enfermagem, odontologia, nutrição e fisioterapia Lotação Moju, Pará Número de vagas 595 vagas + 513 de cadastro reserva Remuneração R$ 1.045,00 a R$ 4.606,33 Aguardando publicação do edital

Secretaria de Estado da Fazenda do Pará PA

A Secretaria de Estado da Fazenda do Pará já escolheu a banca que irá organizar o próximo concurso público do órgão. A Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa – FADESP foi a empresa escolhida. O edital irá ofertar 110 vagas para a carreira fiscal.

Concurso SEFA PA Secretaria de Estado da Fazenda do Pará PA Situação atual banca definida Banca organizadora FADESP Cargos Auditor fiscal e auditor da receita Escolaridade Nível superior Carreiras Fiscal Lotação Pará Número de vagas 110 vagas Remuneração R$ 11.910,51 a R$ 15.076,58 Clique aqui para ver o último edital

Concursos Norte 2022: banca em definição

Ministério Público do Estado do Pará

O Ministério Público do Estado do Pará já deu os primeiros passos para a escolha da banca que irá organizar o próximo concurso público do órgão. A expectativa é de que o edital oferte 76 vagas de níveis médio e superior.

Concurso MP PA Ministério Público do Estado do Pará PA Situação atual banca em definição Banca organizadora A definir Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Administrativa, jurídica, saúde e tecnologia da informação Lotação Pará Número de vagas 76 vagas Remuneração R$ 2.794,68 a R$ 3.555,74 Aguardando publicação do edital

Corpo de Bombeiros do Estado do Pará PA

O Corpo de Bombeiros do Estado do Pará deve publicar edital de concurso público em breve. O processo licitatório para a escolha da banca já começou. A expectativa é de que o edital oferte vagas imediatas, além de cadastro reserva.

Concurso Bombeiro PA Corpo de Bombeiros do Estado do Pará PA Situação atual banca em definição Banca organizadora A definir Cargos Praças Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Segurança pública Lotação Pará Número de vagas 405 vagas + cadastro reserva Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Concursos Norte 2022: comissão formada

Procuradoria Geral do Estado do Pará PA

Está formada a comissão do próximo concurso público da Procuradoria-geral do Estado do Pará. O grupo de trabalho foi formalizado em dezembro de 2021. A expectativa é de que o edital oferte 0 vagas para a carreira jurídica.

Concurso PGE PA procurador Procuradoria Geral do Estado do Pará PA Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargo Procurador Escolaridade Nível superior Carreiras Jurídica Lotação Pará Número de vagas 10 vagas Remuneração R$ 8.076,40 + gratificações (conforme último edital) Clique aqui para ver o último edital

Defensoria Pública do Estado do Pará PA

A Defensoria Pública do Estado do Pará já conta com comissão formada. A equipe de trabalho formada por 3 membros foi formalizada em outubro de 2021. O edital irá ofertar 28 vagas, além de cadastro reserva.

Concurso DPE PA Defensoria Pública do Estado do Pará PA Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade Níveis fundamental, médio e superior Carreiras A definir Lotação Pará Número de vagas 28 vagas + cadastro reserva Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará PA

Está formada a comissão do próximo concurso público da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará. A equipe de trabalho formado por 4 menbros, foi formalizada em outubro de 2021.

Concurso PRODEPA Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará PA Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Pará Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Prefeitura de Oriximiná PA

A Prefeitura de Oriximiná, localizada no estado do Pará, deve divulgar edital de concurso público em breve. O certame já conta com comissão formada. O grupo de trabalho formado por 5 membros, foi formalizado em outubro de 2021.

Concurso Oriximiná PA Prefeitura de Oriximiná PA Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Oriximiná, Pará Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Departamento de Trânsito do Pará PA

Está formada a comissão do próximo concurso público do Departamento de Trânsito do Pará. O grupo de trabalho formado por 3 membros, foi formalizado em outubro de 2019.

Concurso Detran PA Departamento de Trânsito do Pará PA Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras Segurança pública Lotação Pará Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará PA

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará deve publicar edital de concurso público em breve. O certame já conta com comissão formada. O grupo de trabalho foi formalizado em julho de 2019.

Concurso SEMAS PA Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará PA Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Pará Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará PA

O concurso público da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará já conta com comissão formada. Houve edital publicado no qual ofertou 69 vagas. No entanto, foi suspenso. A expectativa é de que o edital seja retomado em breve.

Concurso FASEPA PA Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará PA Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Administração, contabilidade, enfermagem, educação, psicologia, serviço social e outros Lotação Pará Número de vagas 69 vagas Remuneração R$ 1.065,11 a R$ 2.809,37 Aguardando edital de retomada

Procuradoria Geral de Belém PA

A Procuradoria Geral de Belém deve publicar edital de concurso público em breve. O certame já com comissão formada. A expectativa é de que o edital oferte 2 vagas para a carreira jurídica.

Concurso PGM PA Procuradoria Geral de Belém PA Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos Procurador Escolaridade Nível superior Carreiras Jurídica Lotação Belém, Pará Número de vagas 2 vagas Remuneração R$5.795,98 Aguardando publicação do edital

Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém PA

Está formada a comissão do próximo concurso público da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém. O grupo de trabalho foi oficializado em novembro de 2020, segundo publicação no Diário Oficial.

Concurso CODEM Belém PA Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém PA Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Belém, Pará Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Concursos Norte 2022: previstos

Agência de Transporte Metropolitano PA

A Agência de Transporte Metropolitano deve publicar edital de concurso público em breve. Segundo publicação no Diário Oficial, foi publicada Lei que cria o órgão. De acordo com o documento, a autarquia que terá sede na cidade de Belém/PA, e será vinculada à Secretaria de Estado de Transportes.

Concurso AGTRAN PA Agência de Transporte Metropolitano PA Situação atual previsto Banca organizadora A definir Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Administrativa Lotação Belém, Pará Número de vagas 67 vagas Remuneração R$ 1.017,23 a R$ 3.436,27 Aguardando publicação do edital

Secretaria de Estado da Saúde do Pará PA

A Secretaria de Estado da Saúde do Pará deve publicar edital de concurso público em breve. O órgão chegou a definir uma banca, mas o prazo venceu e uma nova empresa deve ser escolhida. A expectativa é de que o edital oferte 900 vagas.

Concurso SESPA PA Secretaria de Estado da Saúde do Pará PA Situação atual previsto Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras A definir Lotação Pará Número de vagas 900 vagas Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Concursos Norte 2022: recomendados

Secretaria de Educação do Estado do Pará PA

A Secretaria de Educação do Estado do Pará pode divulgar edital de concurso público em breve. O Tribunal de Contas do Estado recomendou a realização de um novo certame para a carreira da educação. Atualmente há 9.460 cargos vagos.

concurso Seduc PA Secretaria de Educação do Estado do Pará PA Situação atual recomendado Banca organizadora A definir Cargos Professor Escolaridade Nível superior Carreiras Educação Lotação Pará Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Prefeitura de Faro PA

O próximo concurso público da Prefeitura de Faro, no Pará, pode ter edital publicado em breve. O Ministério Público do Estado do Pará recomendou a realização de um novo concurso público no órgão.

Concurso Prefeitura Faro PA Prefeitura de Faro PA Situação atual recomendado Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Faro, Pará Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Concursos Norte 2022: anunciados

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará PA

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará deve publicar edital de concurso público em breve. Segundo anúncio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – Seplad PA, serão ofertadas 250 vagas para área da saúde.

Concurso Santa Casa PA Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará PA Situação atual anunciado Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras Saúde Lotação Pará Número de vagas 250 vagas Remuneração R$ 998,00 a R$ 5.261,26 Clique aqui para ver o último edital

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará PA

A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará deve realizar um novo concurso público em breve. O presidente do órgão Carlos Bezerra, anunciou um novo edital para carreiras diferentes do concurso que aconteceu em 2019.

Concurso Hemopa PA Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará PA Situação atual anunciado Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Pará Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará PA

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará deve publicar edital de concurso público em breve. Segundo anúncio no site da Seplad PA, há previsão de um novo certame para o órgão.

Concurso IGEPREV PA Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará PA Situação atual anunciado Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Pará Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Concursos Norte 2022: em andamento

Prefeitura de Belém PA

O concurso público da Prefeitura de Belém, no Pará, segue em andamento. Organizado pelo Instituto AOCP, são ofertadas 478 vagas. Segundo o cronograma, as provas objetivas serão aplciadas em janeiro de 2022.

Concurso SEMAD Belém PA Prefeitura de Belém PA SITUAÇÃO ATUAL edital publicado Banca organizadora Instituto AOCP Cargos Diversos Escolaridade Níveis fundamental, médio e superior Carreiras Administrativa, serviço social, contabilidade, engenharia, saúde e outras Lotação Belém, Pará Número de vagas 478 vagas Remuneração R$ 1.045,00 a R$ 1.655,74 Inscrições 27/09/2021 a 08/11/2021 Taxa de inscrição R$ 40,00 a R$ 80,00 Data da prova objetiva 23/01/2022 Clique aqui para ver o edital

Prefeitura de São Geraldo do Araguaia PA

O concurso público da Prefeitura de São Geraldo do Araguaia, localizada no estado do Pará, segue em andamento. O novo cronograma de provas objetivas será divulgado em breve. Organizado pelo Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa – ICAP, a remuneração inicial chega a R$ 7 mil.

Concurso São Geraldo do Araguaia PA Prefeitura de São Geraldo do Araguaia PA Situação atual edital publicado Banca organizadora Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa – ICAP, Cargos Diversos Escolaridade Níveis fundamental, médio, técnico e superior Carreiras Saúde, administração, contabilidade, TI, enfermagem, serviço social, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia, educação, psicologia, arquitetura, engenharia, jurídica e outros Lotação São Geraldo do Araguaia, Pará Número de vagas 277 vagas + 777 de cadastro reserva Remuneração R$ 1.039,00 a R$ 7.000,00 Inscrições 28/01/2020 a 01/03/2020 Taxa de inscrição R$ 80,00 a R$ 120,00 Data da prova objetiva A definir Clique aqui para ver o edital do concurso São Geraldo do Araguaia PA

Auditoria Geral do Estado do Pará – AGE PA

Saiu o edital de concurso público da Auditoria Geral do Estado do Pará. Organizado pela Fundação CETAP, são ofertadas vagas imediatas, além de cadastro reserva. Segundo o cronograma, as provas objetivas serão aplicadas em 2022.

Concurso AGE PA Auditoria Geral do Estado – AGE PA Situação atual Edital publicado Banca organizadora Fundação CETAP Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Administrativo e TI Lotação Pará Número de vagas 21 vagas + cadastro de reserva Remuneração R$ 1.200,00 a R$ 5.026,81 Inscrições 28/09/2021 a 11/11/2021 Taxa de inscrição R$ 48,00 a R$59,99 Data da prova objetiva 16/01/2022 Clique aqui para ver o edital da AGE PA

Concursos Norte 2022: Roraima RR

Concursos Norte 2022: banca definida

Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima RR

A banca do próximo concurso público do Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima já está definida. O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB foi a empresa escolhida. O edital deve ser publicado em breve.

Concurso CRM RR Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima RR Situação atual banca definida Banca organizadora Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Roraima Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Concursos Norte 2022: banca em definição

Prefeitura de Pacaraima RR

A Prefeitura de Pacaraima, localizada no estado de Roraima, deve publicar edital de concurso público em breve. O processo licitatório para a escolha da banca já começou. A expectativa é de que o edital seja publicado em breve.

Concurso Pacaraima RR Prefeitura de Pacaraima RR Situação atual banca em definição Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Pacaraima, Roraima Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Concursos Norte 2022: comissão formada

Empresa Rádio e Televisão Difusora de Roraima RR

Está formada a comissão do próximo concurso público da Empresa Rádio e Televisão Difusora de Roraima. O grupo de trabalho foi oficializado em novembro de 2021, conforme publicação no Diário Oficial.

Concurso Radioraima RR Empresa Rádio e Televisão Difusora de Roraima RR Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Roraima Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Procuradoria Geral do Estado de Roraima RR

A Procuradoria Geral do Estado de Roraima já conta com comissão formada para o próximo concurso público. O grupo de trabalho foi formalizado em outubro de 2021. O último certame ocorreu em 2005.

Concurso PGE RR Procuradoria Geral do Estado de Roraima RR Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos Procurador Escolaridade Nível superior Carreiras Jurídica Lotação Roraima Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Prefeitura de Uiramutã RR

Está formada a comissão do próximo concurso público da Prefeitura de Uiramutã, localizada no estado de Roraima. O grupo de trabalho formado por 3 servidores, foi oficializado em 18 de outubro de 2021.

Concurso Uiramutã RR Prefeitura de Uiramutã RR Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Uiramutã, Roraima Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Controladoria Geral do Estado de Roraima RR

A Controladoria Geral do Estado de Roraima já conta com comissão formada para o próximo concurso público. O grupo de trabalho foi formalizado em março de 2021, conforma publicação no Diário Oficial.

Concurso CGE RR Controladoria Geral do Estado de Roraima RR Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Roraima Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Tribunal de Justiça do Estado de Roraima RR

Está formada a comissão do próximo concurso público do Tribunal de Justiça do estado de Roraima. O grupo de trabalho foi oficializado ainda em 2016, mas até o momento, o edital ainda não foi publicado. O último certame foi realizado em 2012.

Concurso TJ RR Tribunal de Justiça do estado de Roraima RR Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade Níveis fundamental, médio e superior Carreiras A definir Lotação Roraima Número de vagas A definir Remuneração Até R$ 7,5 mil Clique aqui para ver o último edital

Polícia Civil do Estado de Roraima RR

A Polícia Civil do Estado de Roraima pode divulgar edital de concurso público em breve. O governador do Estado, Antônio Denarium, autorizou o delegado-geral a instituir nova comissão para organizar o certame para o cargo de delegado.

Concurso PC RR Delegado Polícia Civil do Estado de Roraima RR Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos Delegado Escolaridade Nível superior Carreiras Jurídica Lotação Roraima Número de vagas A definir Remuneração R$ 18.387,42 Aguardando publicação do edital

Concursos Norte 2022: autorizados

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima RR

O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima deve publicar edital de concurso público em breve. O certame foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE em dezembro de 2020. A expectativa é de que o edital oferte 5 vagas.

Concurso TRE RR Tribunal Regional Eleitoral de Roraima RR Situação atual autorizado Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Roraima Número de vagas A definir Remuneração R$ 1.621,12 a R$ 7.792,30 Clique aqui para ver o último edital

Ministério Público de Contas de Roraima RR

O próximo edital de concurso público do Ministério Público de Contas de Roraima está autorizado. O certame irá ofertar vagas de nível superior para o cargo de procurador de contas.

Concurso MPC RR Ministério Público de Contas de Roraima RR Situação atual autorizado Banca organizadora A definir Cargos Procurador de contas Escolaridade Nível superior Carreiras Jurídica Lotação Roraima Número de vagas A definir Remuneração R$ 5.986,13 a R$ 22.000,00 Clique aqui para ver o último edital

Concursos Norte 2022: previstos

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima RR

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima deve publicar edital de concurso público em breve. O governador do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto de lei da criação do órgão. A equipe de trabalho será admitida por meio de concurso público.

Concurso FAPERR Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima RR Situação atual previsto Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Roraima Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Concursos Norte 2022: anunciados

Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima RR

A Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima pode publicar edital de concurso público em breve. O certame foi anunciado pelo governador Antonio Denarium, em março de 2021.

Concurso FEMARH RR Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima RR Situação atual anunciado Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Administrativa Lotação Roraima Número de vagas 97 vagas previstas Remuneração A definir Aguardando a publicação do edital

Ministério Público do Estado de Roraima RR

O Ministério Público do Estado de Roraima pode publicar edital de concurso público em breve. A expectativa é de que o edital oferte 7 vagas de provimento imediato para a carreira jurídica.

Concurso MP RR Ministério Público do Estado de Roraima RR Situação atual anunciado Banca organizadora A definir Cargos Promotor de justiça substituto Escolaridade Nível superior Carreiras Jurídica Lotação Roraima Número de vagas 7 vagas Remuneração R$ 24.681,59 Clique aqui para ver o último edital

Concursos Norte 2022: Rondônia RO

Concursos Norte 2022: editais publicados

Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Rondônia RO

Saiu o edital de concurso público do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Rondônia. Organizado pelo Instituto Quadrix, são ofertadas vagas imediatas, além de cadastro reserva. De acordo com o cronograma, as provas objetivas serão aplicadas em 2022.

Concurso CRECI RO Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Rondônia RO Situação atual edital publicado Banca organizadora Instituto Quadrix Cargos Assistente administrativo e fiscal Escolaridade Nível médio Carreiras Fiscal e administrativa Lotação Rondônia Número de vagas 2 vagas + 98 de caastro reserva Remuneração R$ 1.237,68 a R$ 1,959,66 Inscrições 16/11/2021 a 13/12/2021 Taxa de inscrição de R$ 60,00 Data da prova objetiva 30/01/22 Clique aqui para ver o edital CRECI RO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia RO

Saiu o edital de concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Organizado pelo Instituto AOCP, ão ofertadas 41 vagas de níveis médio e superior. Segundo o cronograma, as provas objetivas serão aplicadas em fevereiro de 2022.

Concurso IFRO Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia RO Situação atual edital publicado Banca organizadora Instituto AOCP Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras administrativa, educação, saúde, serviço social, engenharia, arquitetura, enfermagem, tecnologia da informação e outros Lotação Rondônia Número de vagas 41 vagas Remuneração R$ 1.954,07 a R$ 9.616,18 Inscrições 25/11/2021 a 27/12/2021 Taxa de inscrição R$ 80,00 a R$ 90,00 Data da prova objetiva 20/02/2022 Clique aqui para ver o edital do concurso IFRO

Procuradoria-Geral do Estado do Estado de Rondônia RO

Saiu o edital de concurso público da Procuradoria-Geral do Estado do Estado de Rondônia. Organizado pelo Cebraspe, são ofertadas vagas imediatas, além de cadastro reserva para a carreira jurídica. Segundo o cronograma, as provas objetivas serão aplicadas em 2022.

Concurso PGE RO Procurador Procuradoria-Geral do Estado do Estado de Rondônia RO Situação Atual edital publicado Banca organizadora Cebraspe Cargos Procurador do Estado Substituto Escolaridade Nível superior Carreiras Jurídica Lotação Rondônia Número de vagas 5 + 30 de cadastro reserva Remuneração R$ 24.166,51 Inscrições 18/11/2021 a 10/12/2021 Taxa de inscrição R$185,05 Data da prova objetiva 06/02/2022 Clique aqui para ver o edital PGE RO Procurador

Concursos Norte 2022: banca definida

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia RO

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia pode publicar edital de concurso público em breve. O certame já conta com banca definida A FunRio foi a empresa escolhida para organizar o certame. O edital irá ofertar 40 vagas.

Concurso SEDAM RO Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia RO Situação atual previsto Banca organizadora Fundação de Apoio e Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola de Medicina e Cirurgia e ao Hospital Gaffrée e Guinle – FunRio Cargos Diversos Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras A definir Lotação Rondônia Número de vagas 40 vagas Remuneração Até R$ 4 mil Clique aqui para ver o último edital

Concursos Norte 2022: comissão formada

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Rondônia RO

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Rondônia pode publicar edital de concurso público em breve. De acordo com o órgão, a atual comissão está realizando estudos sobre a viabilidade de um novo edital.

Concurso CRC RO Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Rondônia RO Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Rondônia Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Secretaria de Estado da Educação de Rondônia RO

Está formada a comissão do próximo concurso público da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia. O grupo de trabalho foi formalizado em 2018, conforme publicação no Diário Oficial. O último edital foi publicado em 2016.

Concurso Seduc RO Secretaria de Estado da Educação de Rondônia RO Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos Professor e técnico educacional Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Educação Lotação Rondônia Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Departamento Estadual de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia RO

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia pode publicar edital de concurso público em breve. O certame já conta com comissão formada desde 2017. O último edital foi publicado há 11 anos.

Concurso DER RO Departamento Estadual de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos de Rondônia RO Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Rondônia Número de vagas 180 vagas Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia RO

Está formada a comissão do próximo concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. O grupo de trabalho foi oficializado em maio de 2021. Serão ofertadas 8 vagas.

Concurso CBM RO Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia RO Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos Oficial Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Policial Lotação Rondônia Número de vagas 8 vagas Remuneração até R$ 5.749,28 Clique aqui para ver o último edital

Polícia Militar do Estado de Rondônia RO

A Polícia Militar do Estado de Rondônia deve publicar edital de concurso público em breve. O certame já conta com uma comissão formada. O grupo de trabalho foi formalizado em maio de 2021. Serão ofertadas 20 vagas de nível superior.

Concurso PM RO Polícia Militar do Estado de Rondônia RO Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos Oficial Escolaridade Nível superior Carreiras Policial Lotação Rondônia Número de vagas 20 vagas Remuneração R$ 8.387,77 Clique aqui para ver o último edital de oficial da saúde

Polícia Civil do Estado de Rondônia RO

Está formada a comissão do próximo concurso público da Polícia Civil do Estado de Rondônia. O certame está em fase de elaboração do projeto básico. A expectativa é que sejam ofertadas 379 vagas de nível superior.

Concurso PC RO Polícia Civil do Estado de Rondônia RO Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos Delegado, médico legista, agente de polícia, escrivão de polícia, papiloscopista e técnico em necropsia Escolaridade Nível superior Carreiras Policial e jurídica Lotação Rondônia Número de vagas 379 vagas Remuneração R$ 4.591,42 a R$ 15.500,00 (conforme reajuste a partir de 2022) Clique aqui para ver o último edital

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social RO

Está formada a comissão do próximo concurso público da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social de Rondônia. O grupo de trabalho foi formalizado em março de 2021.

Concurso SEAS RO Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social RO Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Rondônia Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Concursos Norte 2022: autorizados

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia RO

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia pode publicar edital de concurso público em breve. O certame está autorizado e a expectativa é de que o edital oferte 8 vagas.

Concurso TRE RO Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia RO Situação atual autorizado Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Rondônia Número de vagas 8 vagas Remuneração R$ 3.163,07 a R$ 7.792,30 Clique aqui para ver o último edital

Concursos Norte 2022: previstos

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão RO

A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão pode publicar edital de concurso público em breve. O certame está previsto no Plano Plurianual – PPA. O último edital foi publicado em 2017.

Concurso SEPOG RO Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão RO Situação atual previsto Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Rondônia Número de vagas A definir Remuneração R$ 3.191,90 a R$ 7.173,80 Clique aqui para ver o último edital

Superintendência Estadual de Licitações de Rondônia RO

A Superintendência Estadual de Licitações de Rondônia pode publicar edital de concurso público em breve. O certame está previsto na Lei Orçamentária Anual – LOA. O último edital foi publicado em 2014.

Concurso SUPEL RO Superintendência Estadual de Licitações de Rondônia RO Situação atual previsto Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Rondônia Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Polícia Técnico-Científica do Estado de Rondônia RO

A Polícia Técnico-Científica do Estado de Rondônia pode publicar edital de concurso público em breve. Foram definidos, por meio da Lei 1.086/2021, os cargos que integram a Carreira da Superintendência.

Concurso Politec RO Polícia Técnico-Científica do Estado de Rondônia RO Situação atual previsto Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade Nível superior Carreiras Segurança pública Lotação Rondônia Número de vagas A definir Remuneração até R$ 20.130,49 Clique aqui para ver o último edital

Agência de Defesa Sanitária Agrolvopastoril do Estado de Rondônia RO – IDARON

A Agência de Defesa Sanitária Agrolvopastoril do Estado de Rondônia deve publicar edital de concurso público em breve. De acordo com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 (PLDO) para o estado de Rondônia, está previsto o orçamento de R$ 1,9 milhão para contratação de servidores aprovados em concurso público.

Concurso IDARON Agência de Defesa Sanitária Agrolvopastoril do Estado de Rondônia RO Situação atual previsto Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Rondônia Número de vagas A definir Remuneração R$ 719,92 a R$ 1.114,64 Clique aqui para ver o último edital

Concursos Norte 2022: em andamento

Defensoria Pública do Estado de Rondônia RO

Saiu o edital de concurso público da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Organizado pelo Cebraspe, o certame oferta 13 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Segundo o cronograma, as provas objetivas serão aplicadas em janeiro de 2022.

Concurso DPE RO Defensoria Pública do Estado de Rondônia RO Situação atual edital publicado Banca organizadora Cebraspe Cargos Analista e Técnico Judiciário Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Jurídica, administrativa, T.I, saúde e serviço social Lotação Rondônia Número de vagas 13 vagas + cadastro reserva Remuneração R$ 2.245,48 e R$ 4.260,66 Inscrições 13/10/2021 a 26/11/2021 Taxa de inscrição R$ 75,00 a R$ 95,00 Data da prova objetiva 16/01/2022 Clique aqui para ver o edital DPE RO

Concursos Norte 2022: Acre AC

Concursos Norte 2022: banca definida

Ministério Público do Estado do Acre AC

O Ministério Público do Estado do Acre pode publicar edital de concurso público em breve. O Cebraspe foi a empresa escolhida. Serão ofertadas 10 vagas de nível superior para a carreira jurídica.

Concurso MP AC Ministério Público do Estado do Acre AC Situação atual banca definida Banca organizadora Cebraspe Cargos Promotor de Justiça Substituto Escolaridade Nível superior Carreiras Jurídico Lotação Acre Número de vagas 10 vagas Remuneração R$ 30.404,42 Clique aqui para ver o último edital

Conselho Regional de Medicina do Acre AC

Está definida a banca do próximo concurso público do Conselho Regional de Medicina do Acre. O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) foi a empresa escolhida. A expectativa é de que o edital seja publicado em breve.

Concurso CRM AC Conselho Regional de Medicina do Acre Situação atual banca definida Banca organizadora IBADE Cargos a definir Escolaridade Nível superior Carreiras Administrativa Lotação Acre Número de vagas a definir Remuneração R$ 1.931,80 e R$ 4.380,43 (de acordo com o último edital) Clique aqui para ver o último edital

Concursos Norte 2022: comissão formada

Corpo de Bombeiros Militar do Acre AC

Está formada a comissão do próximo concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. O grupo de trabalho foi oficializado em novembro de 2021. São previstas 144 vagas de nível médio.

Concurso Bombeiro AC Corpo de Bombeiros Militar do Acre Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos Soldado (previsto) Escolaridade Nível médio Carreiras Segurança Pública Lotação Acre Número de vagas 144 vagas previstas Remuneração R$ 4.344,22 a R$ 5.007,40 Clique aqui para ver o último edital

Polícia Civil do Estado do Acre AC

O próximo concurso público da Polícia Civil do Estado do Acre já conta com comissão formada. A expectativa é de que o edital oferte vagas de nível superior para a carreira policial.

Concurso Polícia Civil AC Polícia Civil do Estado do Acre AC Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade Nível superior Carreiras Policial e delegado Lotação Acre Número de vagas A definir Remuneração iniciais de R$ 3.007,78 a R$ 15.378,00 Clique aqui para ver o último edital

Prefeitura de Mâncio Lima AC

A Prefeitura de Mâncio Lima, localizada no estado do Acre, está com comissão formada para o próximo concurso público. O grupo de trabalho foi oficializado em agosto de 2021, conforme publicação no Diário Oficial.

Concurso Mâncio Lima AC Prefeitura de Mâncio Lima AC Situação atual comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Mâncio Lima, Acre Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Concursos Norte 2022: estudos em andamento

Tribunal de Justiça do Estado do Acre AC

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre pode publicar edital de concurso público em breve. Em contato com a equipe do Gran, o órgão informou que no momento está fazendo um estudo para mapeamento de vagas. Ó último edital foi publicado em 2012.

Concurso TJ AC Tribunal de Justiça do Estado do Acre AC Situação atual Estudo em andamento Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Acre Número de vagas A definir Remuneração R$ 4.160,00 até R$ 6.760,00 Clique aqui para ver o último edital

Concursos Norte 2022: autorizados

Prefeitura de Capixaba AC

A Prefeitura de Capixaba, localizada no estado do Acre, pode publicar edital de concurso público em breve. Segundo publicação no Diário Oficial, as diretrizes orçamentárias autorizam realização de concurso em 2022.

Concurso Capixaba AC Prefeitura de Capixaba AC Situação atual autorizado Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Capixaba, Acre Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Concursos Norte 2022: previstos

Tribunal Regional Eleitoral do Acre AC

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre pode publicar edital de concurso público em breve. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2021 encaminhada pelo Governo Federal menciona o provimento de 982 vagas.

Concurso TRE AC Tribunal Regional Eleitoral do Acre AC Situação atual previsto Banca organizadora Em definição Cargos Em definição Escolaridade Em definição Carreiras Em definição Lotação Acre Número de vagas Em definição Remuneração R$ 3.993,09 a R$ 6.551,52 Clique aqui para ver o último edital

Prefeitura de Rio Branco AC

A Prefeitura de Rio Banco, localizada no estado do Acre, pode publicar edital de concurso público em breve. O órgão assinou junto com o Ministério Público do Estado, um Termo de acordo Extrajudicial, que prevê a realização de concurso público.

Concurso Rio Branco AC Prefeitura de Rio Branco AC Situação atual previsto Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Rio Branco, Acre Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Prefeitura de Brasiléia AC

A Prefeitura de Brasiléia, localizada no estado do Acre, pode publicar edital de cocurso público em breve. Foi sancionada lei que criou o Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial do Alto Acre e Capixaba (CISAC). Os cargos serão preenchidos por meio de concurso público.

Concurso Brasiléia AC Prefeitura de Brasiléia AC Situação atual previsto Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Acre Número de vagas A definir Remuneração A definir Aguardando publicação do edital

Concursos Norte 2022: anunciados

Secretaria de Fazenda do Estado do Acre AC

A Secretaria de Fazenda do Estado do Acre pode publicar edital de concurso público em breve. Serão ofertadas vagas para os cargos de auditor da receita estadual, auditor do tesouro estadual, especialista da fazenda estadual e técnico da fazenda estadual.

Concurso Sefaz Acre AC Secretaria de Estado de Fazenda do Acre AC Situação atual anunciado Banca organizadora A definir Cargos Diversos Escolaridade Nível superior Carreiras Fiscal Lotação Acre Número de vagas A definir Remuneração R$ 1.168,08 a R$ 28.874,85 Clique aqui para ver o último edital

Polícia Militar do Estado do Acre AC

A Polícia Militar do Estado do Acre começou o planejamento do próximo concurso público. Segundo o órgão, o quadro organizacional prevê 4 mil profissionais, mas atualmente só possui 2.500 policiais na Corporação.

Concurso PM Acre AC Polícia Militar do Estado do Acre PM AC Situação atual anunciado Banca organizadora A definir Cargos Soldado Escolaridade Nível médio Carreiras Policial Lotação Acre Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre AC

O Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre pode ter edital de concurso público em breve. O o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, anunciou a realização de novos certames para a área da segurança pública.

