Corpo é encontrado carbonizado ao lado de motocicleta na BR-364

Um corpo carbonizado foi encontrado no domingo (19) às margens da BR-364, no distrito de Extrema, em Porto Velho (RO). Os restos mortais estavam ao lado de uma motocicleta, também carbonizada. Equipes da Polícia Militar, Perícia Criminal e rabecão do Instituto Médico Legal (IML) foram ao local.

O cadáver foi localizado por um morador da região que passava pelo endereço. Durante os trabalhos da Perícia Criminal foi possível achar um CPF e chegou-se ao nome de Gilmar Lopes Souza, 43.

Os policiais fizeram consultas e descobriram que havia uma ocorrência de desaparecimento do homem feito pela esposa dele. A Polícia Civil está investigando o caso.