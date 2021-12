Cristiano Ronaldo causa polêmica ao concordar com fã que chamou Bola de Ouro de Messi de “roubo”

Dias depois de entrar em litígio com o prêmio Bola de Ouro e o editor da revista “France Football”, Cristiano Ronaldo causou enorme polêmica ao concordar com um fã que criticou duramente a edição 2021 do troféu, vencida por Lionel Messi. O astro do Manchester United comentou em uma postagem de uma página que segue nas redes sociais e que chamou o prêmio de “roubo” – CR7 escreveu a palavra “fatos”.