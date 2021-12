Deracre restaura ramais em Sena mesmo durante forte inverno: “Melhorando a vida do trabalhador”

Só neste ano de 2021, a pasta já restaurou mais 600 km de estrada no município, com alargamento de pista, rebaixamento de ladeiras e limpeza, além de ter realizado visita técnica para execução da nova rampa de acesso no Rio Caeté em Sena.

Em Sena Madureira, o agricultor e ex-vereador Célio Teixeira registrou o momento em que as máquinas estavam realizando os reparos no Ramal da Gleba Favo de Mel.

Mesmo com o inverno rigoroso, o Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) não tem deixado de fazer os trabalhos de recuperação dos ramais em todo o Estado.

