Dois terços dos brasileiro acreditam que o Brasil será um país mais intolerante em 2022

Uma pesquisa da Ipsos, um instituto internacional, feita em 33 países e divulgada nesta quinta-feira (23), revela que quase dois terços dos brasileiros acreditam que o país será menos tolerante em 2022. A pesquisa perguntou se as pessoas no seu país seriam mais tolerantes no próximo ano e 62% responderam que não.

O Brasil ficou perto da média mundial, de 61% de pessoas vendo a intolerância crescendo no ano que vem. O primeiro lugar foi da França, em que 81% previram um 2022 intolerante.

A Ipsos também perguntou sobre o tempo que será gasto online no próximo ano. Nesse quesito, o Brasil ficou em terceiro lugar, com 74% das pessoas dizendo que devem passar mais tempo na internet em 2022 do que em 2021. Nessa pergunta, o país ficou atrás apenas de Turquia (77%) e Malásia (75%).

Apesar do espaço que a vida digital ocupará na vida do brasileiro, apenas 43% acreditam que haverá um endurecimento das leis que incidem sobre grandes empresas de tecnologia. O número é maior do que a média global, de 33%.

Para a pesquisa, a Ipsos entrevistou 22.023 adultos entre 16 e 74 anos. Eles vivem em 33 países, sendo 1 mil no Brasil. A margem de erro foi de 3,5% para mais ou para menos.